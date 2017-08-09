Дмитриев возмутился поступком Пальчевского, который уехал воевать в Украину

Лидер «Говори правду» упрекнул Дмитрия Дашкевича, что тот не отговорил своего активиста ехать на Донбасс.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Я категорически не согласен с позицией, что сделанный выбор Сергея Пальчевского, поехать воевать в Украину — это типа такое право человека и мы должны просто его принять. Не должны. Мы всеми миром должны отговорить его и каждого, кто решит поехать. Нет в этом ни героизма, ни необходимости.

Змитер Дашкевич, почему ты не использовал весь свой авторитет, как лидер организации и как человек, которого он очень уважает, чтобы Сергей не поехал на эту бойню? (как и Лобов в свое время).

Надеюсь, ты не поддерживаешь это, типа, парень искупает кровью то, что подписал какую-то там филькину грамоту.

Ты же сказал ему, что ему не за что извиняться, не за что себя корить и незачем туда ехать? И что ты всегда его поддержишь тут, на месте. А если хочет уехать, что по-человечески понятно, то ему можно помочь временно уехать за границу работать или учиться. И в этом мы все готовы помочь».