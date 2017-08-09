Рианну обвинили в использовании Photoshop на последнем снимке из Барбадоса

29-летняя Рианна продолжает оставаться в центре внимания у пользователей сети.

Буквально на днях певица прилетела на Барбадос, чтобы повеселиться в ярких нарядах на ежегодном фестивале Crop Over. Знаменитость выбрала крайне откровенный костюм, который, тем не менее, пришелся по вкусу большинству ее подписчиков. Вот только самые внимательные из них заметили нечто странное. Раздвоился ли на фото большой палец Рианы или же длинный ноготь сполз куда-то вниз, непонятно. Фолловерам ясно, что звезда корректировала снимок, пишет Сплетник.

Некоторые предположили, что всему виной — техническая проблема. Якобы смартфон или фотоаппарат раздвоил палец знаменитости из-за того, что она резко дернула его или совершила какое-то другое действие. Пока Рианна никак не комментирует сложившуюся ситуацию и не реагирует на выпады недовольных интернет-юзеров.

Впрочем, даже если Рианна и корректировала свои фото, это не мешает ей по-прежнему оставаться одной из самых сексуальных певиц.

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