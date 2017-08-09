Экономист: «От этих миллиардов чиновники 20-30% откатят и будут радостно потирать руки»

Известный экономист – о том, как чиновники собираются выводить из кризиса белорусское машиностроение.

Согласно данным, которые появились в СМИ, власти Беларуси хотят выделить около 3,7 миллиардов долларов на государственную программу развития машиностроения в стране.

Ожидается, что эти деньги будут освоены до 2020 года – это в результате приведет к росту экспорта отечественных предприятий машиностроения на 70%, а также повысят рентабельность продаж до 7-9%.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук раскритиковал инициативу правительства, доступно объяснив, почему оно в очередной раз наступает на старые грабли.

– Скорее всего, эти деньги постигнет печальная судьба тех средств, которые были потрачены на деревообработку, агропромышленные предприятия, – заметил он. – Как они собираются развивать машиностроение? Читаем планы: наращивание объемов выплавки металлов, освоение выпуска двигателей, новых кабин. Все это методики прошлого века. Сегодня важно другое: кому это все можно продать?

В новой государственной программе экономист не видит никакого экономического обоснования. По его мнению, это «просто освоение ресурсов налогоплательщиков».

– Если бы они представили обоснование, что на рынке нужны такие-то товары по таким-то ценам, я бы сказал: да, мужики действительно осознали ошибки, а белорусская промышленность заработает на несколько миллиардов больше. Но пока это решения, которые разрушают нашу экономику. Они 20-30% из этой суммы откатят и будут радостно потирать руки. Произведут, а потому будут заставлять покупать все это на внутреннем рынке – работает все та же система бесхозяйственности и очковтирательства, – подчеркнул Ярослав Романчук.

Такого рода программы – это приглашение к долговому инфляционному и финансовому кризису, уверен собеседник:

– Некоторые предприятия в Беларуси больше коптят воздух, чем приносит пользы. Нужны структурные реформы, которые будут создавать экономику сегодняшнего дня. К сожалению, большая часть того, что заложено в таких программах, рассчитано на потребителей 70-80 годов прошлого века. И это ментальное отставание людей, которые принимают решение – и есть одна из главных проблем нашей страны.