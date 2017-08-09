Белорусский рубль продолжает снижаться к доллару. Эксперты уверены, что виноват Трамп

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 августа и прогноз на будущее.

Доллар продолжил тенденцию и вырос на BYN 0,0011 — до 1,9537 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,012 — до 2,2943 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,002 — до 3,2575 рубля за 100 российских рублей.

Между тем, эксперты уверены, что падение курса белорусского рубля не случайно и он продолжит снижаться. Причиной тому — санкции США в отношении России.

«Реакция российской валюты была молниеносной: рубль возобновил падение, сразу после того как Белый дом выразил готовность подписать документ. В ближайшей перспективе российский рубль будет дешеветь, а вслед за ним и белорусский. Быстрее других валют свои позиции укрепит евро, — прогнозирует финансовый консультант компании «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова в газете «Белорусы и рынок».