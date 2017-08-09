Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дмитриев возмутился поступком Пальчевского, который уехал воевать в Украину
Белорусский рубль продолжает снижаться к доллару. Эксперты уверены, что виноват Трамп
Видеофакт. Разбитые окна и залитые балконы: фонтан воды полчаса бил в жилой дом в Малиновке
Суд отправил милиционеров исправлять ошибки в протоколах по делу журналиста «Белсата»
Минздрав предупредил тех, кто собрался в Турцию, о вирусе Коксаки
Два школьника под Жодино распивали спиртное и созванивались со знакомыми. После их нашли мертвыми
Витебчанку будут судить за смерть младенца во время домашних родов
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что любит делать по вечерам
В пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военных, есть пострадавшие
Польского посла вызвали в белорусский МИД «для беседы» после слов его шефа о БелАЭС
«Тунеядец» пожаловался в ООН на действия белорусских властей
ВВС рассказала про выставленный на продажу в Беларуси автозак и кальсоны времен Брежнева
«Крамбамбуля» оплатила штрафы за наказанных фанатов, поднявших бело-красно-белый флаг
Заславская компания за свои деньги сделала памятники для cемьи Василя Быкова
Наши в Камбодже: «Средняя зарплата здесь от $ 80 до 100»
Пра Лукашэнка і бізнэс: Пакінь надзею, хто сюды ўваходзіць
В сети смеются с «эротической» формулировки районки об уборочной
Google уволил сотрудника за «продвижение гендерных стереотипов»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты
Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»
«Чиновники выполнили указание президента и устроили на работу любовниц»
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко. Фотофакт
«Чернобыль никуда не ушёл. Наоборот, он стал себя вести более агрессивно»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Бабченко: «Дайте мне ТВ, и я гарантирую – через полгода Крым захотят вернуть 99% россиян»
Вуліца Лукашэнкі
Почему сдалась «Стальная синьора»
Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Путин два часа гонялся за щукой
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
09.08.2017
Салiдарнасць
Белорусский рубль продолжает снижаться к доллару. Эксперты уверены, что виноват Трамп

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 августа и прогноз на будущее.

Доллар продолжил тенденцию и вырос на BYN 0,0011 — до 1,9537 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,012 — до 2,2943 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,002 — до 3,2575 рубля за 100 российских рублей.

Между тем, эксперты уверены, что падение курса белорусского рубля не случайно и он продолжит снижаться. Причиной тому — санкции США в отношении России.

«Реакция российской валюты была молниеносной: рубль возобновил падение, сразу после того как Белый дом выразил готовность подписать документ. В ближайшей перспективе российский рубль будет дешеветь, а вслед за ним и белорусский. Быстрее других валют свои позиции укрепит евро, — прогнозирует финансовый консультант компании «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова в газете «Белорусы и рынок».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Шклоў, які ламае стэрэатыпы: чым здзівіла малая радзіма Лукашэнкі
Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»
История с «вшивыми блохами» закольцевалась: Лукашенко пошел против себя?
Туркменатор: кто из президентов затмил полуголого Путина
О бессмысленности современной школы
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY