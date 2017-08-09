Видеофакт. Разбитые окна и залитые балконы: фонтан воды полчаса бил в жилой дом в Малиновке

«У кого-то сегодня в квартире потоп», комментирует происходящее автор видео.

ЧП произошло 8 августа в Минске возле 131-го дома по улице Есенина. Местные жители больше получаса наблюдали за сильным фонтаном воды, бьющим из-под земли прямо в окна многоэтажки, сообщает onliner.by.

Как отметили в ЖКХ Московского района, устранять проблему пришлось около получаса. Все это время вода под сильным напором била в сторону балконов на третьем и четвертом этажах. Трубу прорвало во время проведения профилактики системы отопления — опрессовки трубопровода, помогающей выявить протечки. Судя по видео, выявить удалось.

Огромное количество воды сильно залило дорогу возле дома, а вылетающие под напором камни летели прямо в окна. По информации коммунальщиков, из-за происшествия треснуло несколько стеклопакетов на четвертом этаже и разбилось окно на третьем. Об ущербе в квартирах пока не сообщается.

Как сообщили в Минских тепловых сетях, после проведения оценки ЖЭУ выставит счет виновным, ущерб будет возмещен.

Напомним, что несколькими днями от прорыва трубы пострадал жилой дом в Гомеле. Столб воды поднялся выше девятиэтажки.