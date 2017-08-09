Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дмитриев возмутился поступком Пальчевского, который уехал воевать в Украину
Белорусский рубль продолжает снижаться к доллару. Эксперты уверены, что виноват Трамп
Видеофакт. Разбитые окна и залитые балконы: фонтан воды полчаса бил в жилой дом в Малиновке
Суд отправил милиционеров исправлять ошибки в протоколах по делу журналиста «Белсата»
Минздрав предупредил тех, кто собрался в Турцию, о вирусе Коксаки
Два школьника под Жодино распивали спиртное и созванивались со знакомыми. После их нашли мертвыми
Витебчанку будут судить за смерть младенца во время домашних родов
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что любит делать по вечерам
В пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военных, есть пострадавшие
Польского посла вызвали в белорусский МИД «для беседы» после слов его шефа о БелАЭС
«Тунеядец» пожаловался в ООН на действия белорусских властей
ВВС рассказала про выставленный на продажу в Беларуси автозак и кальсоны времен Брежнева
«Крамбамбуля» оплатила штрафы за наказанных фанатов, поднявших бело-красно-белый флаг
Заславская компания за свои деньги сделала памятники для cемьи Василя Быкова
Наши в Камбодже: «Средняя зарплата здесь от $ 80 до 100»
Пра Лукашэнка і бізнэс: Пакінь надзею, хто сюды ўваходзіць
В сети смеются с «эротической» формулировки районки об уборочной
Google уволил сотрудника за «продвижение гендерных стереотипов»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты
Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»
«Чиновники выполнили указание президента и устроили на работу любовниц»
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко. Фотофакт
«Чернобыль никуда не ушёл. Наоборот, он стал себя вести более агрессивно»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Бабченко: «Дайте мне ТВ, и я гарантирую – через полгода Крым захотят вернуть 99% россиян»
Вуліца Лукашэнкі
Почему сдалась «Стальная синьора»
Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Путин два часа гонялся за щукой
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
09.08.2017
TUT.BY
Суд отправил милиционеров исправлять ошибки в протоколах по делу журналиста «Белсата»

Суд отправил на доработку в Первомайское РУВД протокол административного нарушения оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко. Такое ходатайство заявила адвокат журналиста после того, как обратила внимание на серьезные нарушения в документе из милиции.

Александр Борозенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, оператору грозит штраф и конфискация техники за то, что он якобы зарабатывал на чужом имени. Заявление на него подал Андрей Беляков, владелец ЧТУП «БЕЛСАТплюс», которое занимается продажей антенн, и одноименного товарного знака. Предпринимателя якобы задели наклейки с логотипом СМИ, которые нашлись на технике, с которой работает журналист.

Аппаратуру у журналиста изъяли после задержания 25 марта. Тогда журналист освещал для телеканала акцию протеста на День Воли.

Суд Первомайского района Минска начал рассматривать дело 3 августа. Александр Борозенко настаивал на том, что никаких логотипов «Белсата» на технику не клеил. По его мнению, это дело рук сотрудников милиции, которые забрали технику на хранение на время ареста.

Во время суток на Окрестина журналиста вызывали на допрос по этому делу. Там, по его словам, он впервые и увидел свою технику уже с наклейками. Помимо Александра Борозенко, за допросом наблюдали и два понятых, которые также сидели на сутках в Центре изоляции правонарушителей. Сегодня один из них выступил на процессе в качестве свидетеля.

Александр Янковский рассказал, что перед тем как в комнату для допросов зашел Борозенко, пакет с его техникой уже находился в комнате и был распечатан.

— На технике были наклейки, но Борозенко сказал, что это не он их туда клеил, — пояснил свидетель. — Наклейки точно были на батарейках. А вот на камере — не помню.

Понятой уточнил, что он не видел, что за документ подписывает после допроса, потому что был без очков и не мог прочитать текст.

— Текст в опросах двух понятых абсолютно одинаковый. Как вы можете это объяснить? — уточнил у свидетеля Александр Борозенко.

— Видимо, кто-то один и писал его под копирку, — признал Александр Янковский.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

То, что 25 марта на технике Александра Борозенко не было никаких наклеек, в суде подтвердил и политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман. Его допросили в качестве свидетеля. На Дне Воли журналистов вместе задержали: сначала они около 40 минут провели в автозаке, а потом еще несколько часов — в Московском РУВД.

— Саша несколько раз при мне доставал камеру, пока мы были в автозаке и в РУВД — никаких наклеек на ней не было, — сказал Артем Шрайбман.

Также в суде допросили Владислава Подреза, сотрудника ОБЭП Первомайского района Минска. Именно он составил на Борозенко протокол с ошибками. Объяснить, каким образом журналист нарушил право заявителя на товарный знак, он точно не смог. Сослался лишь на то, что все документы есть в материалах дела.

Адвокат Борозенко еще раз попыталась приобщить к материалам дела результаты проверки журналиста на «детекторе лжи». Полиграф с вероятностью в 98% подтвердил, что оператор не врет, когда говорит, что никак не обозначал свою технику. Судья ходатайство отклонил. А проведение новой экспертизы почитал нецелесообразной.

Поскольку журналист настаивал, что наклейки на технике — не его рук дело, адвокат попросила суд проверить на аппаратуре отпечатки пальцев. Судья снова ответил, что это нецелесообразно.

После нескольких отклоненных ходатайств суд согласился с тем, что в протоколе, который составили сотрудники ОБЭП, много нарушений. Председательствующий отправил документ на доработку.

Пока в милиции будут исправлять свои ошибки, Александр Борозенко по-прежнему не сможет забрать из Первомайского РУВД свою технику. Когда продолжится процесс, пока неизвестно.

Коллаж: belsat.eu

Адвокат журналиста настаивает на том, что к ее доверителю вообще не может быть претензий. Дело в том, что у владельца товарного знака «Белсат» есть право на то, чтобы заниматься продажей и ремонтом оборудования. В своем заявлении он как раз и указал претензию к оператору именно по этим пунктам. Но журналист занимается производством видеоматериалов. А на это действие товарного знака истца не распространяется.

Интерес правоохранительных органов к «Белсату» усилился после массовых акций протеста весной этого года, которые телеканал активно освещал. Милиция решила поднять из архива старое дело 2013 года. Тогда предприниматель Андрей Беляков уже жаловался в Верховный суд на нарушение своих прав компанией Telewizja Polska, которая является владельцем телеканала «Белсат». Бизнесмен был недоволен тем, что люди путают товарный знак его предприятия с телеканалом.

В январе 2014 года Беляков проиграл дело в коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда. Однако в июне этого же года вышестоящая инстанция — президиум Верховного суда изменила решение. Польское телевидение обязали прекратить использование товарного знака «Белсат» на территории Беларуси. С тех пор новостей об этом деле не было.

По сути сейчас Александр Борозенко единолично отвечает за претензии к работе всего телеканала. В конце марта в минском офисе телеканала прошли обыски.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Шклоў, які ламае стэрэатыпы: чым здзівіла малая радзіма Лукашэнкі
Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»
История с «вшивыми блохами» закольцевалась: Лукашенко пошел против себя?
Туркменатор: кто из президентов затмил полуголого Путина
О бессмысленности современной школы
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY