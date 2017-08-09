Суд отправил милиционеров исправлять ошибки в протоколах по делу журналиста «Белсата»

Суд отправил на доработку в Первомайское РУВД протокол административного нарушения оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко. Такое ходатайство заявила адвокат журналиста после того, как обратила внимание на серьезные нарушения в документе из милиции.

Александр Борозенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, оператору грозит штраф и конфискация техники за то, что он якобы зарабатывал на чужом имени. Заявление на него подал Андрей Беляков, владелец ЧТУП «БЕЛСАТплюс», которое занимается продажей антенн, и одноименного товарного знака. Предпринимателя якобы задели наклейки с логотипом СМИ, которые нашлись на технике, с которой работает журналист.

Аппаратуру у журналиста изъяли после задержания 25 марта. Тогда журналист освещал для телеканала акцию протеста на День Воли.

Суд Первомайского района Минска начал рассматривать дело 3 августа. Александр Борозенко настаивал на том, что никаких логотипов «Белсата» на технику не клеил. По его мнению, это дело рук сотрудников милиции, которые забрали технику на хранение на время ареста.

Во время суток на Окрестина журналиста вызывали на допрос по этому делу. Там, по его словам, он впервые и увидел свою технику уже с наклейками. Помимо Александра Борозенко, за допросом наблюдали и два понятых, которые также сидели на сутках в Центре изоляции правонарушителей. Сегодня один из них выступил на процессе в качестве свидетеля.

Александр Янковский рассказал, что перед тем как в комнату для допросов зашел Борозенко, пакет с его техникой уже находился в комнате и был распечатан.

— На технике были наклейки, но Борозенко сказал, что это не он их туда клеил, — пояснил свидетель. — Наклейки точно были на батарейках. А вот на камере — не помню.

Понятой уточнил, что он не видел, что за документ подписывает после допроса, потому что был без очков и не мог прочитать текст.

— Текст в опросах двух понятых абсолютно одинаковый. Как вы можете это объяснить? — уточнил у свидетеля Александр Борозенко.

— Видимо, кто-то один и писал его под копирку, — признал Александр Янковский.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

То, что 25 марта на технике Александра Борозенко не было никаких наклеек, в суде подтвердил и политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман. Его допросили в качестве свидетеля. На Дне Воли журналистов вместе задержали: сначала они около 40 минут провели в автозаке, а потом еще несколько часов — в Московском РУВД.

— Саша несколько раз при мне доставал камеру, пока мы были в автозаке и в РУВД — никаких наклеек на ней не было, — сказал Артем Шрайбман.

Также в суде допросили Владислава Подреза, сотрудника ОБЭП Первомайского района Минска. Именно он составил на Борозенко протокол с ошибками. Объяснить, каким образом журналист нарушил право заявителя на товарный знак, он точно не смог. Сослался лишь на то, что все документы есть в материалах дела.

Адвокат Борозенко еще раз попыталась приобщить к материалам дела результаты проверки журналиста на «детекторе лжи». Полиграф с вероятностью в 98% подтвердил, что оператор не врет, когда говорит, что никак не обозначал свою технику. Судья ходатайство отклонил. А проведение новой экспертизы почитал нецелесообразной.

Поскольку журналист настаивал, что наклейки на технике — не его рук дело, адвокат попросила суд проверить на аппаратуре отпечатки пальцев. Судья снова ответил, что это нецелесообразно.

После нескольких отклоненных ходатайств суд согласился с тем, что в протоколе, который составили сотрудники ОБЭП, много нарушений. Председательствующий отправил документ на доработку.

Пока в милиции будут исправлять свои ошибки, Александр Борозенко по-прежнему не сможет забрать из Первомайского РУВД свою технику. Когда продолжится процесс, пока неизвестно.

Коллаж: belsat.eu

Адвокат журналиста настаивает на том, что к ее доверителю вообще не может быть претензий. Дело в том, что у владельца товарного знака «Белсат» есть право на то, чтобы заниматься продажей и ремонтом оборудования. В своем заявлении он как раз и указал претензию к оператору именно по этим пунктам. Но журналист занимается производством видеоматериалов. А на это действие товарного знака истца не распространяется.

Интерес правоохранительных органов к «Белсату» усилился после массовых акций протеста весной этого года, которые телеканал активно освещал. Милиция решила поднять из архива старое дело 2013 года. Тогда предприниматель Андрей Беляков уже жаловался в Верховный суд на нарушение своих прав компанией Telewizja Polska, которая является владельцем телеканала «Белсат». Бизнесмен был недоволен тем, что люди путают товарный знак его предприятия с телеканалом.

В январе 2014 года Беляков проиграл дело в коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда. Однако в июне этого же года вышестоящая инстанция — президиум Верховного суда изменила решение. Польское телевидение обязали прекратить использование товарного знака «Белсат» на территории Беларуси. С тех пор новостей об этом деле не было.

По сути сейчас Александр Борозенко единолично отвечает за претензии к работе всего телеканала. В конце марта в минском офисе телеканала прошли обыски.