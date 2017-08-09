Минздрав предупредил тех, кто собрался в Турцию, о вирусе Коксаки

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует избегать массовых детских мероприятий из-за энтеровирусной инфекции.

В связи с появившейся в СМИ информацией о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих на курортах Турции Минздрав Беларуси дал рекомендации.

«С целью профилактики инфекции необходимо соблюдать личную гигиену на курортах, стараться избегать купания в бассейнах, участия в массовых детских мероприятиях, так как 90% случаев инфекции возникает у детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты страховой компании ERV (Россия) отметили рост обращений из-за вируса Коксаки в Турции. По данным ERV, с мая по июнь 2017 года зафиксировано 260 обращений туристов, заразившихся этим вирусом. С 1 по 10 июля зарегистрировано 11 жалоб на сыпь на теле, в основном из отеля Nashira (Сиде). В сообщениях турагентов фигурируют также курорты Белек и Кемер, отели Starlight, Limak Limra, Papillon Belvil.

Кроме того, в одном из курортных пятизвездочных отелей Турции поражения кожи получили почти все дети, которые купались в бассейне. С температурой, покраснениями на коже, похожими на красные водянки, детей обследовали в медпункте в Турции. Там заверили, что ничего чрезвычайного нет.

В целом количество заболевших вирусом Коксаки в Турции в 2017 году по сравнению с 2015-м увеличилось. Однако о превышении эпидпорога и повышенной опасности говорить не приходится. На официальных сайтах Министерства здравоохранения Турции, Турецкой медицинской ассоциации информация на эту тему отсутствует, что затрудняет корректное проведение оценки данных о заболеваемости, добавили в Минздраве.

Носителями энтеровируса являются люди, распространяется он фекально-оральным путем, дополнительно может переноситься через дыхательные секреты. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, могут путать с ветряной оспой или стоматитом. Чаще заболевание протекает в легкой форме и средней степени тяжести. В Минздраве отметили, что описанные клинические проявления сходны с теми, что возникают при энтеровирусной инфекции, однако с конкретными ссылками на «вирус Коксаки» — как этиологический агент заболеваемости — нельзя согласиться: необходимо проведение лабораторных исследований.

Ситуация по энтеровирусной инфекции в Беларуси оценивается как контролируемая. Спектр выявляемых в июне-августе возбудителей традиционен для этого периода.