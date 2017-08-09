Два школьника под Жодино распивали спиртное и созванивались со знакомыми. После их нашли мертвыми

Возбуждено уголовное дело по статье — доведение до самоубийства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков 16 и 17 лет под Жодино, но, по предварительной информации, гибель несовершеннолетних не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 145 УК Беларуси (Доведение до самоубийства).

Напомним, 8 августа возле железнодорожных путей под Жодино были найдены тела двух учеников средней школы 16 и 17 лет, жителей Смолевичского района. Рано утром их заметил один из сотрудников железной дороги.

«Предварительно экспертами установлено что смерть потерпевших наступила вследствие сочетанной травмы головы, туловища и конечностей. Следствием рассматриваются различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом, несмотря на то что признаки „прямого столкновения“ отсутствуют», — рассказали в Следственном комитете.

Следствие уже выяснило, что 7 августа несовершеннолетние распивали спиртное, а около 10 часов вечера направились к железнодорожной станции: по пути и уже возле железной дороги они неоднократно созванивались со знакомыми.

«По предварительной информации, гибель несовершеннолетних не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера», — отметил представитель Следственного комитета.

По месту жительства семьи и сами погибшие подростки характеризуются положительно.

Следователи совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родственники погибших, устанавливаются очевидцы происшествия, назначены экспертные исследования, в том числе по изъятой компьютерной технике. Сотрудниками криминалистического подразделения Центрального аппарата СК проводится анализ сообщений, имеющихся в телефонах у подростков.