Витебчанку будут судить за смерть младенца во время домашних родов

Следователи пришли к выводу, что мать «должна была и могла предвидеть» смерть ребенка в результате осложнений.

Завершено расследование уголовного дела о смерти новорожденной девочки в Витебске.

Младенец погиб во время домашних родов еще 17 февраля. Мать, 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, приехала рожать по месту прописки в Витебск. Она стала на учет в женской консультации в Витебске, но предупредила медиков, что будет рожать дома, как и первого своего ребенка.

По данным следствия, после постановки на учет женщину обследовали, она получила медпомощь согласно клиническим протоколам.

«Однако женщина отказалась от применения медикаментозных средств и проведения ряда важных исследований, о чем собственноручно сделала несколько записей в индивидуальной карте беременной», — говорится в сообщении Следственного комитета.

17 февраля женщина в очередной раз отказалась от госпитализации, хотя ее предупреждали о возможных осложнениях.

«Женщина желала родить ребенка в домашних условиях, основываясь на предыдущем опыте процесса родоразрешения вне стационара. Она не имела соответствующего медицинского профильного образования, а руководствовалась личными убеждениями в небезопасности процесса родоразрешения в условиях стационара», — добавили в УСК.

В тот же день вечером начались роды, о чем женщина не сообщила медикам. В квартире находилась также мать обвиняемой, но она не участвовала в процессе.

Следователи считают, что роженица «не предприняла мер к контролю физиологического состояния ребенка», чем подвергла жизнь ребенка опасности.

«Женщина должна была и могла предвидеть возможность наступления последствий своих действий в виде перинатальной потери (в период от 22-й недели беременности до 7 суток после рождения) вследствие осложнений (аспирации, — проникания в дыхательные пути инородных предметов или веществ), а именно: смерти новорожденного ребенка, о которой ее неоднократно предупреждали медицинские работники», — заявили в Следственном комитете.

Реанимационные мероприятия, которые проводила женщина, оказались «неквалифицированными и усугубили состояние ребенка». Только когда роженица осознала, что ее действия безрезультатны, она попросила мать вызвать скорую.

Бригада быстро доставила девочку в реанимацию. Но через некоторое время она умерла. Эксперты установили, что смерть наступила в результате аспирации водами. Других пороков, которые могли стать причиной, не обнаружено.

Следователи предъявили обвинение женщине по ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи — от исправительных работ сроком до 2 лет и вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.

«С учетом характера обвинения, личности обвиняемой, рода занятий, места жительства, а также других обстоятельств» женщина взята под стражу.

По заключениям из Госкомитета судэкспертиз, во время родов у женщины не было хронических психических заболеваний, временного расстройства психики, слабоумия или другого болезненного состояния психики. То есть она осознавала свои действия и их опасность.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.