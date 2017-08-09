Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что любит делать по вечерам

Наталья Эйсмонт рассказала, каким видом спорта она активно занимается.

Как призналась пресс-секретарь главы государства в интервью TUT.BY, спорт не исчез из ее жизни после того, как она начала работать на новой должности.

– Первое время было тяжело быть в ритме «после работы – тренировка», – рассказала она. – Но потом наступило привыкание в хорошем смысле этого слова. Например, уже сегодня, когда я вечером занимаюсь спортом, то не устаю еще больше, а даже отдыхаю.

Наталья Эйсмонт рассказала, что в последнее время увлекается плаванием и бегом:

– Пробегаю километр-полтора, потом перехожу на быстрый шаг, и так 5−6 километров. Последние полторы недели стараюсь выходить на пробежку через день. Очень люблю бегать вечером. Сейчас чаще всего получается с 21.30 до 22.30.

Кроме того, бывшая телеведущая чередует пробежки с домашними занятиями на эллипсоиде.

– В общем, занимаюсь тем немногим, что доступно дома после работы, – добавила она.