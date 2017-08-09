В пригороде Парижа автомобиль наехал на группу военных, есть пострадавшие

В пригороде Парижа неизвестный на автомобиле наехал на группу солдат, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle по обеспечению безопасности на общественно значимых объектах. По предварительным данным, пострадали шестеро человек.

Местные власти назвали случившееся преднамеренным актом агрессии.

Инцидент произошел в коммуне Леваллуа-Перре, департамент О-де-Сен, расположенной на северо-западной границе Парижа. Полиция ищет автомобиль, который совершил наезд, говорится в Twitter полицейского управления: "Операция полиции продолжается. Идут поиски автомобиля". Место происшествия оцеплено, рассказал Le Parisien очевидец, живущий неподалеку.

По данным полиции, в результате наезда пострадали шестеро солдат, сообщает Reuters. Четверо из них отделались легкими травмами, еще двое получили более серьезные ранения.

Как сообщает телеканал BFM TV, ЧП произошло около 08:15 утра по местному времени (09:15 по московскому), когда военные покидали казарму. В префектуре О-де-Сен новостному каналу France Info сообщили, что все пострадавшие госпитализированы.

Мэр города Леваллуа-Перре Патрик Балкани осудил нападение на военных, пишет Le Parisien. "Это недопустимая агрессия, я считаю это позором", - сказал чиновник.

Вместе с тем, по словам Балкани, "нет сомнений" в том, что атака на военных была преднамеренным актом. "Без каких-либо сомнений. Это был преднамеренный акт", - сказал мэр телеканалу BFM TV. "Это одиозный акт агрессии", - добавил глава города.

По данным Балкани, для атаки был использован автомобиль марки BMW. Машина перед наездом на солдат была припаркована в переулке. "Все случилось очень быстро. Автомобиль не остановился. Он натолкнулся на них... он быстро набрал скорость", - приводит Reuters слова мэра в эфире BFM TV.

Сейчас во Франции сохраняются усиленные меры безопасности после череды террористических атак, которые за последние два года унесли жизни более 230 человек. В стране действует режим чрезвычайного положения, введенный после терактов ноября 2015 года в Париже.

В минувшую субботу, 5 августа, в Париже вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню. С криком "Аллах акбар" он кинулся на дежуривших у достопримечательности военных, но немедленно был схвачен и нейтрализован, не успев причинить вреда. Нападавшим оказался 19-летний мусульманин, который на допросе в полиции признался в своих связях с джихадистами из Сирии.

Ранее в Европе уже неоднократно происходили теракты, во время которых террористы давили людей при помощи транспортных средств. В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце. Там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре того же года тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.