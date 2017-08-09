«Все сходится! Белорус вместо ужина ложится в ванну и болтает по телефону»

Байнет прокомментировал «невероятные успехи» правительства по части повышения качества жизни населения».

Неоднозначную статистику вновь опубликовал Белстат – на этот раз о том, на что белорусы тратят свой семейный бюджет.

По официальным данным вышло, что в 2016 году среднестатистическая белорусская семья тратила 39% своих денег на продукты питания, чуть менее 8% – покупку одежды и обуви, а также около 7% – на коммунальные услуги.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом, белорусы стали больше экономить на еде: покупать меньше мяса и рыбы, а больше – хлеба. Также жители страны стали тратить меньшую часть своих денег на покупки одежды и обуви, бытовой техники, культуру и отдых. Зато увеличились расходы на «коммуналку», услуги связи и здравоохранение.

Белорусские интернет-пользователи впечатлились такой статистикой. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Экономят на еде и одежде? Смешно. В добротных шмотках с телегами полными продуктов выстраивают шеренги очередей», – реагируют одни комментаторы.

«Могу сказать про свою семью. Экономим на всем… А если с полной тележкой увидите в магазине, то знайте, это запас на 2 месяца сразу», – отвечают другие.

«Это так по-белорусски: экономить на еде и одежде, но терпеть подорожавшую связь и коммуналку».

«Ну, пока на автохламе экономить не стали, значит дела у белорусов еще не так плохи. В каждой семье по одному, а то и более авто и каждый ездит чуть ли не в булочную на нем. Пробки на дорогах тому подтверждение».

«За 2014-2016 года было продано новых автомобилей порядка 90 тыс. Если разделить это на 9,5 млн населения РБ, то выйдет 0,009 на человека. Невероятные успехи правительства в деле повышения качества жизни населения».

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«Все сходится! Белорус вместо ужина ложиться в ванну и болтает по телефону».

«Семью надо создавать осознанно, понимая свои финансовые возможности. А то, получается, что-то там намудрили, и теперь жалуются, экономят они на всем. Мы должны прекратить размножение льготников, которые не производят ничего, кроме нытья».

«Это верно, но также верно то, что детей в Беларуси смело может заводить несколько десятков тысяч человек, а пенсии нынешнего поколения должны будут оплатить дети этих нескольких десятков тысяч. Вот и возникают сомнения в жизнеспособности описанной экономической модели. Смогут ли ваши дети прокормить своими налогами всех нас, нищебродов?»

«Ребята, скоро перейдем на подножный корм. Двигаемся в сторону 500 баксов».