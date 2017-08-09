Польского посла вызвали в белорусский МИД «для беседы» после слов его шефа о БелАЭС

«Налицо явная политизация рутинного вопроса».

Посла Польши в Беларуси Конрада Павлика пригласили в белорусский МИД для беседы. Информация об этом появилась на сайте Министерства иностранных дел Беларуси. Причиной послужили высказывания главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского о том, что Варшава не намерена в будущем закупать энергию Белорусской АЭС.

«В случае, если процитированные в СМИ слова господина Министра полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой „европейской солидарности“ под давлением литовской стороны», — говорится в сообщении белорусского МИДа.

Ведомство отмечает, что наша страна открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности со всеми заинтересованными и, тем более, такими близкими соседями, как Польша. А также напоминает, что официальная Варшава в 2009-2013 гг. участвовала в межгосударственном обсуждении результатов проведенной Беларусью оценки воздействия будущей АЭС на окружающую среду и не возражала против реализации проекта.

«Прозвучавшая увязка якобы принятого решения не закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, с „небезопасностью технологии“ звучит странно как минимум в свете того, что Польша сама рассматривает возможность развития в стране ядерной энергетики», — считают в министерстве.

Там также указывают, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия, однако официальной критики со стороны Польши в адрес этих государств по этой теме не звучало.