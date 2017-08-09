Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать

Любопытно, как сами водители, отреагировали на замки тех, кто обирает дальнобойщиков.

Дворцы на Рублевке и в Италии. Именно на это лучшие друзья Путина — Ротенберги – тратят деньги от тысяч господрядов: от Керченского моста до системы «Платон», обирающей дальнобойщиков.

Смотреть пролёт над оливковыми деревьями и виноградниками Навальный и его соавторы пригласили парочку водителей грузовиков. Именно их комментарии послушать особенно любопытно.