Навальный показал замки Ротенбергов и позвал дальнобойщиков прокомментировать
Любопытно, как сами водители, отреагировали на замки тех, кто обирает дальнобойщиков.
Дворцы на Рублевке и в Италии. Именно на это лучшие друзья Путина — Ротенберги – тратят деньги от тысяч господрядов: от Керченского моста до системы «Платон», обирающей дальнобойщиков.
Смотреть пролёт над оливковыми деревьями и виноградниками Навальный и его соавторы пригласили парочку водителей грузовиков. Именно их комментарии послушать особенно любопытно.
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