«Тунеядец» пожаловался в ООН на действия белорусских властей

Авторитетная международная организация получила жалобу из Беларуси.

Как сообщает правозащитный ресурс «Гомельская весна», в комиссариат ООН по правам человека поступило обращение жителя Гомеля, который участвовал в весенних акциях протеста «тунеядцев».

Белорус Владимира Кацора попросил международную организацию разобраться, почему за участие в мирной акции протеста власть наказывает ее участников арестами и штрафами, несоразмерными средней заработной плате в стране.

Он напомнил, что весной в Гомеле прошло шествие и митинг, в котором приняли участие около трех тысяч человек.

– Ни у кого нет сомнений, что протестная акция прошла мирно. Тем не менее меня, равно как и других активных участников вызвали в милицию, где обвинили в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия, – обращает внимание гомельчанин.

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