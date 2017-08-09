«Крамбамбуля» оплатила штрафы за наказанных фанатов, поднявших бело-красно-белый флаг

Группа «Крамбамбуля» возместила судебные расходы своим поклонникам — минчанам Дмитрию Науменко и Ивану Лисовцу.

Об этом музыканты написали на своей странице в Фейсбуке.

«Паведамляем: на сходзе атраду хуткага разгортваньня «Крамбамбуля» было вырашана кампэнсаваць фінансавыя страты (штраф) за ўзьняты на канцэрце бел-чырвона-белы сьцяг партызанам Івану і Зьмітру. Што й было выканана сёньня. Жыве Беларусь!», — написали музыканты.

Как ранее сообщало Радыё Свабода, 7 августа суд Заводского района Минска присудил по 10 базовых величин штрафа (230 рублей) минчанам Дмитрию Науменко и Ивану Лисовцу, которые во время пивного фестиваля «Хмельнов» на концерте «Крамбамбули» держали в руках бело-красно-белый флаг. Их обвинили в том, что они «размахивали руками, нецензурно выражались и были в состоянии алкогольного опьянения».