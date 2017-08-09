Наши в Камбодже: «Средняя зарплата здесь от $ 80 до 100»

О менталитете жителей этой страны с 15-миллионным населением, еще недавно известной всему миру под названием Кампучия, а ныне Камбоджа, их традициях и уровне достатка рассказала наша соотечественница Вероника, которая на протяжении 6 последних лет проживает в морском городе Сиануквиле — месте, весьма популярном среди иностранных туристов.

— Я окончила школу и получила среднее специальное и высшее юридическое образование в Витебске. По окончании колледжа вопрос с трудоустройством решить было непросто, а связей и нужных знакомств у моих родителей не было, поэтому я поступила на заочное отделение в университет и уехала работать в Москву.

Москва — это возможности, а также карьера и деньги. Но для меня Москва — это прежде всего путешествия, ведь оттуда можно улететь в любую точку мира. Разбив традиционный столичный отпуск из 28 дней на 4 части, я с учетом выходных получала четыре 10-дневных отпуска в году.

И все бы хорошо, но со временем мне все больше хотелось перехода количества поездок в их качество. Когда можно приехать в новое место, неторопливо исследовать его и провести там сколько угодно времени. И последние 6 лет жизни укрепили мою уверенность в том, что жить нужно не спеша, с удовольствием погружаясь в новую среду стран и городов.

Ангкор — это название древнего храмового комплекса, расположенного на территории Камбоджи. Именно с мечты увидеть своими глазами это архитектурное сооружение и началась моя Камбоджа. Изображение узнаваемого пятибашенного храма все чаще попадалось мне на картинках в интернете. К тому же кто-то из знакомых то и дело оказывался в Таиланде или во Вьетнаме, которые граничат с Камбоджей. Все это продолжалось до тех пор, пока однажды я не поняла, что нет смысла ждать подходящего случая или искать себе компанию — надо ехать в Ангкор самостоятельно.

Прямого авиасообщения Москвы с Камбоджей не было и нет: в страну можно попасть из соседних Таиланда или Вьетнама. Именно это и позволяло Камбодже долгое время находиться в так называемой туристической изоляции. В декабре 2011 года я поехала во Вьетнам, чтобы через неделю прямо с местного пляжа отправиться в Камбоджу.

Говорят, что страны Юго-Восточной Азии или принимают тебя сразу и навсегда, или оставляют равнодушным, тоже на всю жизнь. И я верю в это, потому что когда после пересечения границы Камбоджи я посмотрела в окно автобуса, то первая мысль в моей голове была очень четкой и простой: я почувствовала себя дома. И за эти шесть лет в Камбодже я по-прежнему считаю эту страну своим домом. Через год после своего первого визита в Камбоджу, тоже в декабре, я переехала сюда жить. Я приехала домой.

Наверное, поэтому мне не пришлось привыкать к новым условиям жизни, менталитету людей или климату. Да, я прекрасно понимаю все плюсы и минусы жизни в тропической стране на берегу моря, где высокая влажность и жара, а световой день редко превышает 12 часов. Но вставать с рассветом и ложиться спать через несколько часов после захода солнца мне нравится и сегодня. И главная ценность Камбоджи — это вовсе не храмы, и уж тем более не побережье, каким бы сказочно красивым оно ни было. А люди, которые здесь живут, — кхмеры.

Жители Камбоджи очень добрые и приветливые. Не зря эту страну называют Страной улыбок. Несмотря на невысокий уровень жизни, долгую колониальную зависимость от Франции и кровавое прошлое режима Пол Пота, камбоджийцы сохранили присущую только им детскую радость восприятия жизни. Они действительно всегда улыбаются, готовы помочь тому, кто в этом нуждается, и всегда рады общению. Я была во многих уголках Камбоджи, но даже в самой далекой деревушке ко мне относились приветливо и доброжелательно.

Людям, родившимся в Советском Союзе, такое поведение и мироощущение местных жителей не будет в полной мере понятно. Но если вы проведете в подобной обстановке хотя бы несколько дней, то расставаться с этой гармонией и добротой вам уже никогда не захочется.

Государственная религия в Камбодже — буддизм. Его исповедуют порядка 95% населения. В стране много действующих храмов, а количество местных религиозных праздников превышает число обычных государственных. День рождения Будды — один из самых главных праздничных дней в стране. Новый год в Камбодже отмечают в середине апреля. Как и многие другие праздники, его дата зависит от лунного календаря. Мне кажется, только дни рождения короля и королевы имеют конкретные даты. Все прочие праздничные даты смещаются вместе с Луной.

Язык общения в Камбодже — кхмерский. Тем не менее, английский здесь тоже очень распространен (по крайней мере в крупных городах). А в глуши всегда можно объясниться на языке жестов. По-кхмерски я не говорю. Знаю разве что как звучат базовые фразы (приветствие, благодарность), а также размеры и меры веса (это актуально для рынка — «большой», «маленький», «килограмм», «полкило», «еще», «столько же» и прочее). Да, иногда в глуши очень не хватает знания языка, но улыбка и доброе отношение к людям творят чудеса — не раз проверяла.

В Камбодже самый лучший из всех стран Юго-Восточной Азии визовый режим для иностранцев. Виза ставится по прибытии в страну. Можно даже получить электронную визу, но для этого сначала нужно проверить, принимают ли такие визы в том пограничном пункте, через который вы планируете въехать в Камбоджу. При въезде в страну легко получить бизнес-визу (она выдается на месяц) и потом оплачивать ее продление на срок от 3 до 12 месяцев.

Если говорить о работе в стране, то проще сказать, что ее здесь нет. Средняя зарплата — в диапазоне примерно от 80 до 100 $. Да, есть хорошие вакансии в международных компаниях, офисы которых расположены в столице Камбоджи (Пномпене), но жить в азиатском мегаполисе с сумасшедшим транспортным трафиком и невыносимой жарой — очень сомнительное удовольствие. И конечно, высокооплачиваемая работа возможна только со знанием английского языка.

Поскольку основной доход Камбоджа получает от туристов, то многие русскоязычные работают здесь в туристической сфере (к примеру, гидами или в отелях). Стабильный туристический поток есть только в городе Сием Рипе, куда путешественники приезжают смотреть Ангкор из Таиланда. Но обычно такие туры продаются в Бангкоке, то есть доход получают тайские турфирмы.

Не многие знают о том, что в Камбодже есть роскошное побережье с бесконечными пляжами и удивительно красивыми островами. На мой взгляд, если уж жить в тропиках, то только на море. И оптимальный вариант для жизни у моря и путешествий — это фриланс. Я занимаюсь копирайтом и транскрибацией текстов. Это никак не связано с моей карьерой в Москве — я 9 лет работала в тренинговой сфере. Но при переезде в Камбоджу стало понятно, что надо искать новые возможности для заработка. Я живу на побережье, в Сиануквиле. Это небольшой городок, растянувшийся вдоль моря. Город развивается благодаря тому, что здесь находится международный порт, в который приходят грузовые судна, а в туристический сезон — еще и лайнеры из других стран.

Если вы приезжаете в Юго-Восточную Азию отдохнуть не по путевке, а самостоятельно, то можно снимать дом, жить в апартаментах или отеле. Недорогой отель (без привычного многим ресепшена, услуги по уборке номеров и смены постельного белья) называется в Камбодже (как и в других странах Азии) гест-хауз. Комнату без кухни можно арендовать за сумму в диапазоне от 100 до 200 $. С кухней будет несколько дороже. Стоимость апартаментов — в районе 250 — 300 $, аренда целого дома — еще выше.

Как и везде в Юго-Восточной Азии, главное при покупке или аренде — уметь торговаться. Купить жилье в Сиануквиле дешево уже не получится — сейчас квадратный метр продается по цене от 500 $. Иностранцам купить землю нельзя, разве что взять в долгосрочную аренду на 99 лет.

Мне повезло с жильем: первые 4 года я жила в одном и том же гест-хаузе, откуда вынуждена была выехать прошлой весной, потому что здание сдали в аренду. В качестве бонуса к своему новому дому я получила шикарный вид на море, которым можно любоваться, даже не вставая с кровати.

Я не готовлю дома, потому что еда в местных заведениях всегда дешевая и вкусная. Камбоджийская кухня не такая острая, как в Таиланде или Мьянме. Рыба (в том числе морская) и морепродукты всегда свежие. Мой обед не обходится мне дороже 2 $. В Камбодже нет заранее приготовленных блюд, все готовят именно для тебя.

Мне нравится местное сочетание вкусов и продуктов. С ананасом готовят курицу, кальмаров, тофу или рыбу. Часто в салаты и второе добавляют зеленые фрукты — манго или папайю. Вкус блюда становится ярко выраженным и запоминающимся. Национальное камбоджийское блюдо — амок. Его готовят или в виде супа, или в виде второго блюда, обязательно подают с рисом. Со времен колониальной эпохи Франция оставила в Камбодже «наследие» в виде многочисленных булочных. Особенно хороши там багеты.

Еще я люблю кхмерские сладости, название и состав которых я редко знаю, но это неизменно вкусно и необычно. И конечно, кофе. На севере страны есть свои кофейные плантации, а в кафе часто подают вьетнамский кофе, признанный одним из лучших в мире. К слову, в Москве и Беларуси я кофе не пью.

Я не скучаю по русской еде и, если честно, не понимаю тоски по голубцам или гречке. Сегодня во всех странах Азии много русских, украинских ресторанов, и даже в обычных туристических кафе часто есть знакомые нам блюда. Я уже давно привыкла есть свежие овощи и фрукты круглый год, а не только в сезон, как это бывает в Беларуси или России.

Когда долго живешь на одном месте, то у тебя уже есть определенные места на рынке, где ты покупаешь овощи или фрукты и всегда уверена в их вкусе и качестве. Конечно, цена на продукты у разных продавцов может отличаться. Опять же, надо торговаться. Но «твои» продавцы не стараются заработать на тебе. Кхмеры не обманывают на сдаче, не обвешивают и не стараются продать несвежее. Разумеется, бывают исключения, но где их нет? Я чаще сталкиваюсь с тем, что при покупке мне помогают выбрать продукты получше, а в подарок дают бананы, другие фрукты или овощи. Нередко при подсчете сдачи продавцы ошибаются в мою сторону. Я всегда отдаю лишнее, мы смеемся вместе с продавцом, мне жмут руку и еще долго что-то говорят по-кхмерски.

Я уверена, что каждый из нас получает от мира то, с чем он пришел. И если кто-то приезжает в Камбоджу с мыслями, что здесь каждый хочет его обмануть или заработать на нем денег, то обычно так и случается. И это справедливо не только для Камбоджи, но и соседних стран в том числе. Я много путешествовала по Юго-Восточной Азии: побывала в Лаосе, Вьетнаме, Шри-Ланке, Мьянме, Непале — и везде встречала только добрых и открытых людей. Хотя слышала разные истории.

Камбоджа отличается не только «удобным» визовым вопросом, но и весьма прогрессивна в плане оборота денежных средств: это одна из немногих стран, где местная валюта — риэли — находится в равных условиях обращения с долларами. При этом независимо от вашей карты в банкомате вы можете получить только доллары. Один доллар по местному курсу — это 4000 риэлей. И каждый день в любом кафе или магазине происходит одно и то же: ты платишь долларами, а сдачу по желанию получаешь в риэлях (или в долларах, если платишь риэлями). Помню, когда я только приехала сюда жить, у меня часто спрашивали: устроит ли меня сдача риэлями? Это связано с тем, что многие туристы приезжают в Камбоджу на несколько дней посмотреть Ангкор, и местные деньги в дальнейшем им не понадобятся. Поскольку теперь я, как говорится, уже примелькалась продавцам на рынке и в магазинах, то вопрос о риэлях мне давно не задают. Ну, а использование сразу двух валют является для меня идеальным вариантом, поскольку в России, Беларуси или Европе такие ситуации невозможны, и часто во время поездок я оказывалась в неразрешимой ситуации, когда у меня в принципе были деньги, но не было валюты определенной страны.

Общественный транспорт в Камбодже представлен прежде всего автобусным сообщением. Хотя в последнее время возобновили и движение поездов из Пномпеня в Сиануквиль и из Сиануквиля в Кампот. В стране есть три действующих аэропорта. Автобусов городского типа или маршруток в Камбодже нет. Самым распространенным транспортным средством является мотобайк. Есть еще тук-туки — такое местное такси, в котором можно ехать вчетвером (не считая водителя).

Я не водитель, я пешеход — мне очень нравится азиатский трафик, но только когда я передвигаюсь самостоятельно. Взять в аренду байк можно за 60 $ в месяц. Арендовать машину будет стоить в несколько раз дороже.

В Камбодже всегда тепло, даже в самое «холодное» время года температура редко опускается ниже 27 °C. А холодное море для нас — это вода температурой в 29 °C. Влажность обычно выше 70%. Погода на побережье и в центре или на севере страны отличается. Обычно у нас прохладнее и часто больше дождей в сезон, который длится примерно с июня по ноябрь. Как раз сезон дождей — мое любимое время в Камбодже, когда становится немного прохладнее, природа дарит тысячи оттенков зеленого и на рынке появляется много фруктов, сезон у которых как раз летом. В этот период на улицах почти совсем нет туристов, экспаты (те из приехавших, кто живет здесь давно) чаще всего уезжают домой в Европу или Россию. А еще именно в дождливый сезон на побережье самые красивые закаты.

Природа Камбоджи смешанная, здесь много лиственных лесов. И даже на берегу моря пальмы встречаются не так часто, как многие представляют в своих мечтах о тропической сказке. Не раз во время путешествий по Камбодже я ловила себя на мысли, что если не думать о жаре и не обращать внимания на то, что ты в сарафане и босоножках, то может показаться, что ты находишься где-то на территории Беларуси или России.

В Камбодже много национальных парков, природа которых может сильно отличаться. Так, недалеко от Пномпеня есть парк Кириром — он представлен не просто лиственным, а даже сосновым лесом и является первым официальным национальным парком Камбоджи. Так что сказать, что я скучаю по березкам, я не могу. Не березы, но другие лиственные деревья я вижу даже из своего окна.

Многие гости Камбоджи знают о стране только то, что здесь находится Ангкор. Конечно, Ангкор стоит того, чтобы спланировать свой визит в Камбоджу. Древние храмы поражают воображение и позволяют почувствовать всю мощь древней Кхмерской империи, которая в свое время была самой величественной страной данного региона. К сожалению, за кадром остаются и морское побережье, и острова, и национальные парки. Но Камбоджа — это не туристические Сием Рип, Сиануквиль или Пномпень. Точно так же, как Минск — это не Беларусь, а Москва — не Россия.

Настоящая Камбоджа лишена туристического лоска, зато наполнена искренностью местных жителей, великолепными храмами (и Ангкор — это лишь часть древних сооружений, разбросанных по всей стране), красивой природой и ласковым морем.