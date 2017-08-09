Заико: «Уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата»

Александр Лукашенко поручил к 1 октября доработать пакет документов по стимулированию деловой инициативы, которые содержат серьезные нововведения. Даст ли это толчок развитию бизнеса в стране? Эксперты расходятся во мнениях.

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Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико перспективы развития бизнеса в стране даже с учетом готовящихся изменений оценивает пессимистично.

– Сейчас идет революционная борьба нищенских кругов предпринимателей с обогатившимися паразитическими кругами номенклатуры. Это борьба за экономическую власть. Номенклатура и власти на местах в сильном бизнесе не нуждаются. Он для них нужен, только чтобы собирать налоги и арендную плату. Номенклатура держит Лукашенко, он является производным от нее, – полагает экономист.

По мнению Леонида Заико, какие бы нововведения не предпринимались, «в проигрыше все равно останутся предприниматели и белорусский народ».

– Я уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата». Они говорят о развитии бизнеса, но делают еще хуже. На любой шаг по какой-то либерализации – номенклатура предпринимает антишаги, которые ухудшают ситуацию, – говорит экономист.

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