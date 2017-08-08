История с «вшивыми блохами» закольцевалась: Лукашенко пошел против себя?

На совещании, посвященном стимулированию деловой инициативы в Беларуси, глава государства вновь вспомнил о «блохах». Правда, в этот раз он предстал в роли спасителя предпринимателей.

Значит ли новое заявление, что спустя два десятилетия непростой экономической ситуации глава Беларуси пошел против своих старых взглядов и будет придерживаться новой позиции?

Политолог Валерий Карбалевич отвечает на вопрос отрицательно.

– Из комментариев Лукашенко следует, что он рассматривает раскрепощение бизнеса как проблему, вызов, угрозу. Его выступление на совещании полнится запугиваниями бизнесменов: «Не дай бог после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести – мало не будет, я вам гарантирую». Вот, оказывается, что гарантирует гарант Конституции в результате нового декрета. Вовсе не свободу, а наоборот, тюрьму, – пишет политолог на сайте «Радыё Свабода».

– Лукашенко, как и прежде, рассматривает предпринимательство не как основную и естественную форму развития экономики и общества, не как свободное творчество свободных людей, а всего лишь как инструмент в руках власти для решения задач, которые ставит государство. Функция бизнеса в Беларуси – это обслуживание существующего режима.