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08.08.2017
Google уволил сотрудника за «продвижение гендерных стереотипов»

Сотрудник Google Джеймс Деймор опубликовал открытое письмо, в котором объяснил наличие гендерного разрыва в сфере IT биологическими различиями между мужчинами и женщинами, сообщает «Газета.ru».

Компания уволила автора манифеста из-за «продвижения гендерных стереотипов», но у заявления Деймора нашлись как противники, так и сторонники.

Джеймс Деймор пишет, что в Google постоянно говорят о том, что гендерные предрассудки зачастую не дают женщинам продвигаться в IT-карьере и занимать руководящие должности. Но, по его словам, мужчины и женщины действительно отличаются в биологическом плане во многих аспектах.

Деймор перечислил различия между мужчинами и женщинами. По его данным, женщинами часто движут чувства, а не идеи, а кроме того, они проявляют больше интереса к людям, а не к вещам. Таким образом, женщины больше тяготеют к эмпатии, а мужчины — к систематизации.

Кроме того, среднестатистической женщине не хватает напористости, ей труднее просить прибавку к зарплате или повышения.

Деймор добавил, что женщины более предрасположены к тревоге и менее стрессоустойчивы, из-за чего количество женщин на должностях, связанных с высоким уровнем стресса, весьма невелико.

«Мы должны перестать воспринимать гендерный разрыв как проявление сексизма», — заявил автор манифеста.

Деймор считает, что продвижение Google нескольких дискриминационных программ, например высокий приоритет и особое обращение с теми, кто представляет «меньшинства», в корне неверно. Специалист полагает, что такие программы не только не способствуют появлению равных прав между мужчинами, женщинами и представителями разных рас, но и могут привести к внутренним конфликтам между перечисленными социальными группами.

Во вступлении к своему манифесту Деймор отметил, что ценит разнообразие и чувство принадлежности, не отрицает присутствие сексизма в обществе и не поощряет использование стереотипов.

Тем не менее теперь уже бывший сотрудник Google указал на то, что современная культура шейминга, то есть устыжения кого-либо, не позволяет людям с непопулярными взглядами свободно высказывать их в закрытых сообществах.

Деймор добавил, что получил несколько электронных писем от коллег со словами благодарности за то, что он решился поднять этот вопрос, так как им не хватало храбрости сделать это из-за боязни шейминга или страха увольнения.

Манифест Деймора распространялся исключительно внутри Google и был воспринят сотрудниками компании неоднозначно. В твиттере появилось большое количество публикаций от тех, кто был не согласен с открытым письмом.

«Напиши текст о второсортности женщин, а потом выстави себя героем, пытающимся помочь «слабым». Все еще трясет от гнева», — сообщает одна из сотрудниц компании. Ее коллега также высказала недовольство: «Сегодняшнее разжигающее чтиво на работе: текст о том, что женщинам не место в IT, потому что они любят людей, а мужчины любят вещи».

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Деймора и подтвердил, что описанная им проблема действительно существует.

Один из сотрудников Google на условиях анонимности рассказал о том, что призывы к увольнению автора манифеста лишь доказывают то, что непопулярные взгляды не приветствуются в компании. «Почему они не хотят вступить с ним в дискуссию? Потому что гораздо проще написать в социальных сетях то, как ты недоволен и обижен. Полемика же займет слишком много времени», — добавил аноним.

 
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