«Крепись, братан!»: на отеле Трампа появился Путин

В ночь с 7 на 8 августа на фасаде нью-йоркского отеля Trump Soho, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, появилось изображение российского руководителя Владимира Путина.

Хозяин Кремля улыбался и держал большой палец поднятым вверх. Картинку сопровождали надписи «Happy to help, bro!» («Рад помочь, брат!»), «Follow the money» («Следуй за деньгами»), «Laundering services available» («Доступны услуги по отмыванию денег»)и слоган на русском «Крепись, братан».

Акцию организовал вашингтонский мультимедиа-художник Робин Белл.