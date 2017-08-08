Девушка жестоко избила парня в минском кафе – ей грозит срок

О неожиданной ситуации сообщила в Facebook официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

20-летняя минчанка в июле ночью проводила время в кафе с подругой. За соседним столиком также отдыхали двое парней. И те, и другие по информации следствия употребляли спиртное. Вдруг девушке показалось, что парни ее фотографируют (со слов парней – не фотографировали), поэтому она подошла к ребятам высказать возмущение.

Молодые люди уверяли девушку в обратном. После того как девушка вернулась на свое место инициативу в свои руки взял молодой человек, который подошел и предложил не ссориться. Он сказал, что они действительно не фотографировали и ей показалось.

Ответ девушки оказался емким и четким: она плюнула в лицо и ударила по голове стеклянной пепельницей.

Как итог – закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана. Прибывшая «скорая» оказала помощь на месте, здоровью парня ничего не угрожает.

Еще один итог – уголовное дело по особо злостному хулиганству.

Ранее стало известно, что под Гомелем неизвестный напал на независимых журналистов и обрызгал их химикатами.