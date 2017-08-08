Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»

Проживающий в Тулузе Николас Ивес (Nicolas Ives) поделился в Facebook впечатлениями от поездки в нашу страну.

«Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит. Хорошие дороги, чистота и порядок и... на этом положительное заканчивается. С трудом находишь улыбающихся людей.

За 15 дней я услышал «здравствуйте» только один раз и это был ответ на моё. Серая масса. Но этому по-моему есть ответ.

Цены!!! на большинство товаров выше или такие же как у нас во Франции! Исключение бензин: он дешевле в два раза. Общался с разными людьми. Зарплата 200 долларов, пенсия 150-170 долларов при цене на мясо 5-7 евро за кг!» – написал пользователь.