Пьяный парень пытался ударить батюшку по лицу. Ему вынесли приговор

Вступил в силу приговор в отношении 23-летнего жителя Барановичского района, который обвинялся в злостном хулиганстве, сообщает TUT.BY.

Преступление молодой человек совершил 5 апреля. Около 21.00 он зашел пьяным в церковь в деревне Малаховцы и прошел в помещение алтаря, где попытался два раза ударить батюшку по лицу. Священнослужитель увернулся от ударов, вывел дебошира из храма и вызвал милицию.

Суд признал молодого человека виновным в по ч. 2 ст. 339 УК и приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима.