Противники строительства водного пути Е40 обратились к властям трех стран

Среди авторов петиции общественные организации — «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Багна», «Экодом», «Зелёная сеть» (Беларусь), Всемирный фонд дикой природы WWF (представительства в Польше и Украине), Украинское товарищество охраны птиц и другие.

— Цель петиции— обратить внимание общественности, властей и потенциальных инвесторов на негативные последствия, к которым может привести создание новой транспортной артерии, и в конечном итоге прекратить разработку этого проекта, — сообщили в оргкомитете общественной кампании «Стоп Е40! Сохраним наши реки вместе».

Экологи трех стран обеспокоены тем, что проект предусматривает серьезное изменение гидрологического режима рек, которые формируют этот водный путь: Вислы, Муховца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала. На наших реках могут появиться новые плотины, дамбы, их русла могут быть спрямлены, а берега заключены в бетон.

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Такое вмешательство человека грозит навсегда изменить эти реки, разрушив сложившиеся экосистемы. В частности, непоправимый вред может быть нанесен более чем семи десяткам особо охраняемых природных территорий, во всех трех странах, где обитают многие редкие виды животных и растений.

В Польше под угрозой окажутся экосистемы сразу нескольких воеводств, где еще сохранились участки рек и пойменные озера, близкие к естественному состоянию.

В Беларуси путь Е40 угрожает, прежде всего, Припяти и ее пойме, которые являются сосредоточением биоразнообразия в регионе и играют важную роль в миграции птиц на всем Европейском континенте, утверждают авторы петиции.

Строительство Е40 и рост грузовых перевозок на крупных судах класса «река-море» по этому пути нарушит нерестилища рыб, что уменьшит рыбные запасы.

Авторы петиции выступают против планов по перевозке по Е40 нефтепродуктов и минеральных удобрений, поскольку это создает угрозу техногенных катастроф.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что водный путь Е40 проходит через Чернобыльскую зону. Дноуглубительные работы и интенсивное движение грузовых судов могут привести к тому, что радиоактивный ил поднимется со дна и пойдет вниз по течению Припяти и Днепра в Киевское водохранилище, которое дает питьевую воду миллионам украинцев.

По оценкам независимых экономистов, обустройство Е40 сопряжено с повышенными инвестиционными рисками. Даже после модернизации этот водный путь не будет интересен большинству грузоотправителей, так как он проигрывает по условиям доставки автомобильному и железнодорожному транспорту.

Окупить инвестиции в Е40 крайне сложно даже в долгосрочной перспективе, а поддержка его инфраструктуры в рабочем состоянии может лечь тяжким бременем на бюджеты трех стран. По совокупности этих и других факторов влияние на экономики Беларуси, Польши и Украины скорее будет негативным.

Экологические организации обращают внимание на то, что сторонники проекта Е40 пробуют успокоить обещанием провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), однако именно в этом экологическая общественность видит серьезную угрозу.

— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что во всех трех странах доминируют краткосрочные экономические интересы, а власти не демонстрируют должной экологической культуры, — отмечается в заявлении.

Невозможно доверять результатам ОВОС для проекта Е40, когда, например, в Польше вырубка реликтового леса Беловежской пущи лоббируется на уровне Министерства природы (!), не взирая на протесты ученых и решения институтов ЕС.

Сторонники проекта Е40 заявляют, что уже заручились поддержкой президента Беларуси. В условиях высокой концентрации президентской власти проведение ОВОС в стране, скорее всего, превратится в формальность.

Напомним, после того, как в июне 2017 года глава Беларуси высказался за включение в хозяйственный оборот части земель Чернобыльской зоны, министерства и ведомства в течение месяца согласовали соответствующий проект указа. Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень коррупции в Украине, что также не вызывает доверия к возможному проведению ОВОС по проекту Е40 в этой стране.

Авторы петиции призывают национальные правительства и инвесторов отказаться от планов по строительству водного пути Е40 и предлагаем сосредоточиться на иных проектах в транспортной отрасли, которые не будут нести такой угрозы природе и которые гарантируют положительный экономический эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Призыв остановить разработку проекта поддержали участники V Форума общественных экологических организаций Беларуси, который прошел в Раубичах (Минский район) 21-23 июля 2017 г.

К резолюции форума присоединились несколько десятков экологических организаций страны.