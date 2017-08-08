Ганапольский: «Пьянь, безумные старухи и Чечня — стопроцентный путинский электорат»

Российский журналист Матвей Ганапольский — о том, куда сливаются потоки ненависти, щедро раздаваемые НТВ, и почему власть практически узаконила народное насилие.

В программе «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» журналист вспомнил историю с мордобитием корреспондента НТВ на день ВДВ.

«Главный тезис: что наконец-то кремлевский телевизор встретился со своим зрителем. Это правда, ибо потоки ненависти, щедро раздаваемые тем же НТВ, сливаются отнюдь не в сортир, а в глаза и уши ядерного Путинского электората, символом которого это мурло, которое било корреспондента НТВ, и является.

Пьянь, безумные старухи и Чечня. Вот стопроцентный электорат, который всегда за Путина. Кстати, обратите внимание, что у нас фактически узаконилось эдакое народное насилие в разных формах. Вот такое вот народное насилие, но оно практически узаконено. Только бумаги нет. Чечня, которая, на первом месте. И внутри ее границы, и за пределами — кадыровцы что хотят, то и делают. ВДВэшники, их пьяные дебоши стали привычкой и власть не хочет с ними ссориться, ибо это все тот же ядерный Путинский электорат – его только тронь, они возьмут и не проголосуют, обидятся».