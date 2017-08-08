Фотожабы: Какой секрет на самом деле обнаружила депутат Канопацкая

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Чернобыль никуда не ушёл. Наоборот, он стал себя вести более агрессивно»

Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты

В Минске на пивной фест не пропустили молодого человека в майке с надписью «Свабоду марозіву!»

Беларусы святкуюць 500 гадоў друкаванаму слову

Малахов против политики: почему ведущий поссорился с Первым каналом?

Две популярные темы в одном коллаже: костюм Лолиты и щука Путина

Мать Елизаветы Песковой вступилась за дочь