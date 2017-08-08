Фотожабы: Какой секрет на самом деле обнаружила депутат Канопацкая
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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