Под Гомелем неизвестный напал на независимых журналистов и обрызгал их химикатами

Подскочил и обдал из распылителя аэрозолем. Медики констатировали отравление неизвестным химическим веществом.

ЧП случилось у свинокомплекса рядом с деревней Зеленые Луки Гомельского района, куда журналисты Константин Жуковский и Андрей Толчин приехали собирать материал, сообщает Радыё Свабода. Неожиданно на них напал неизвестный в штатском с садовым опрыскивателем за плечами и обдал из распылителя неизвестным аэрозолем.

— Мы хотели проверить на здешнем свинокомплексе «Хорошая хрюшка» информацию про падеж свиней. Нас встретил незнакомец и опрыскал какой жидкостью — теперь мне печет в глазах, трудно дышать, — рассказал Свабодзе Жуковский.

Журналисты вызвали милицию и скорую медицинскую помощь. Медицинская бригада констатировала у Жуковского отравление неизвестным химическим веществом. Андрею Толчину неизвестное химическое вещество попало на нижнюю половину тела, а Жуковского нападающий обрызгал с головы до ног.