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Экономика
08.08.2017
Кирилл Иванов
Между кнутом и пряником: Лукашенко рассказал, как будет стимулировать бизнес

Глава государства сделал ряд заявлений, от которых у предпринимателей вряд ли случится прилив оптимизма.

Белорусские предприниматели — от рядовых ипешников до лидеров цеховых объединений — не раз высказывали свое ключевое пожелание к властям: не нужно нам помощи, просто не мешайте работать. Судя по всему, власти продолжают игнорировать этот призыв.

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Во вторник глава государства заслушал доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, сделав по ходу ряд заявлений. При этом Лукашенко поручил подготовить пакет соответствующих документов к 1 октября.

Время еще есть, но уже сейчас, учитывая свежие высказывания руководителя страны, становится понятно, что бизнесу не стоит радоваться очередной помощи государства.

Пряник от президента

Заслушав доклад, Лукашенко подчеркнул, что является сторонником исключения ненужных требований:

— Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно.

Он отметил, что «от властей ждут решений, которые позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований».

— Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало.

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Пообещав бизнесу решить наболевшую проблему барьеров, глава государства рассказал о встречных ожиданиях государства. Временами это звучало, как угроза:

— Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую.

Лукашенко призвал предпринимателей быть социально ответственными и «работать не только на себя, но и на благо государства»:

— От любых совместных действий — моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса — должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится.

И уж чтобы даже у последнего оптимиста не осталось сомнений в том, что власти могут отказаться от плотной опеки бизнеса, Лукашенко подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике.

— Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше — с бизнеса.

 
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