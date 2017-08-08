Между кнутом и пряником: Лукашенко рассказал, как будет стимулировать бизнес

Глава государства сделал ряд заявлений, от которых у предпринимателей вряд ли случится прилив оптимизма.

Белорусские предприниматели — от рядовых ипешников до лидеров цеховых объединений — не раз высказывали свое ключевое пожелание к властям: не нужно нам помощи, просто не мешайте работать. Судя по всему, власти продолжают игнорировать этот призыв.

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Во вторник глава государства заслушал доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, сделав по ходу ряд заявлений. При этом Лукашенко поручил подготовить пакет соответствующих документов к 1 октября.

Время еще есть, но уже сейчас, учитывая свежие высказывания руководителя страны, становится понятно, что бизнесу не стоит радоваться очередной помощи государства.

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Заслушав доклад, Лукашенко подчеркнул, что является сторонником исключения ненужных требований:

— Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно.

Он отметил, что «от властей ждут решений, которые позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований».

— Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало.

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Пообещав бизнесу решить наболевшую проблему барьеров, глава государства рассказал о встречных ожиданиях государства. Временами это звучало, как угроза:

— Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую.

Лукашенко призвал предпринимателей быть социально ответственными и «работать не только на себя, но и на благо государства»:

— От любых совместных действий — моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса — должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится.

И уж чтобы даже у последнего оптимиста не осталось сомнений в том, что власти могут отказаться от плотной опеки бизнеса, Лукашенко подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике.

— Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше — с бизнеса.