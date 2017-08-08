Конфискуют 1,8 млн долларов, найденных под ванной. Приговор по делу ошмянских таможенников

Процесс длился восемь месяцев. 16 фигурантов обвинили в получении взяток на сумму в 852 тысяч долларов, большинство таможенников свою вину признали: кто-то полностью, кто-то частично. И только Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов все время настаивали — они не виновны.

Самое суровое наказание получил бывший таможенник, а после бизнесмен Гарник Сарумянц — 11,6 лет усиленного режима. У него будет конфисковано 1,8 миллиона долларов, найденных под ванной в квартире.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За полчаса до оглашения приговора в фойе Минского областного суда было многолюдно. Из Ошмян приехало более 30 родственников обвиняемых. По всему коридору, вплоть до зала судебных заседаний, были выставлены сотрудники милиции. У двери, за которой находились фигуранты громкого процесса, дежурили несколько конвоиров.

Обвиняемые, которые находились под подпиской о невыезде или домашним арестом, пришли с тяжелыми сумками — на случай, если суд приговорит к лишению свободы.

Первому огласили приговор Сарумянцу, который был, по версии следствия, организатором, — 11,6 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Единственную обвиняемую женщину Мороз приговорили к 6 годам лишения свободы. До суды она находилась дома, на оглашение приговора также пришла с сумкой. Литовскому бизнесмену дали штраф — 2000 базовых, он выходит на свободу.

Напомним, прежде, чем удалиться в совещательную комнату, суд трижды выслушивал последнее слово обвиняемых, их защитники столько же раз выступали в прениях. Гособвинитель сразу запросил достаточно суровое наказание для фигурантов — до 12,5 лет лишения свободы. Выслушав прокурора, за считанные дни некоторые обвиняемые нашли деньги и погасили ущерб. К примеру, двое фигурантов заплатили примерно по 120 тысяч долларов, один — 90 тысяч, еще один — 60 тысяч. Адвокаты попросили приобщить квитанции к материалам уголовного дела и учесть это при вынесении наказания. И прокурор учел. Он запросил новое наказание, менее суровое, «убрав» по несколько лет для тех, кто раскаялся и заплатил.

Напомним, громкий процесс в Минском областном суде начался в декабре 2016 года. На скамье подсудимых почти вся верхушка ошмянской таможни, а также два бизнесмена — Тураев из Вильнюса и Ревако из Островца. Одних обвиняют по ч.3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере», других — по ч.2 ст. 431 «Дача взятки».

По версии следствия, с 2010 года по 2015-й сотрудники таможни получали взятки за то, что быстро и беспрепятственно пропускали через границу машины с цветами. В прениях адвокаты просили убрать из обвинения ч.3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой». Защитники уверены: никакой организованной группы не было, каждый действовал сам по себе. Сами же обвиняемые говорили, что дома их ждут жены, дети, престарелые родители и просили не лишать свободы.

— Благодаря нам ежегодно в казну поступало 100 миллионов долларов, мы смогли пресечь не одну поставку наркотических средств, чем спасли жизни сотни людей. Я всегда трудился честно и добросовестно, — говорил в последнем слове Юрий Ковальчук, бывший заместитель ошмянской таможни.

Больше всего к себе внимания в процессе привлекал Гарник Сарумянц. Несколько лет назад он ушел из таможни, стал бизнесменом. Именно у Гарника во врем обыска нашли под ванной 1,8 миллионов долларов. По версии следствия, именно с Сарумянца все началось и он стал организатором группы. Сам мужчина не отрицает: он давал взятки таможенникам, но группой не руководил, а 1,8 миллионов долларов не его, а знакомого, который теперь объявлен в розыск.

— Вину признаю, раскаиваюсь, — заявлял Гарник Сарумянц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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