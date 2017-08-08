Экономист и отец пятерых детей рассказал, нужно ли Беларуси 15 миллионов населения

Александр Лукашенко потребовал увеличить население Беларуси до 15 млн человек. «Радыё Свабода» обратилась к отцу пятерых детей, независимому экономисту Михаилу Залесскому с вопросом, что же делать, чтобы выполнить задачу в нынешней экономической ситуации.

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«По моему мнению, делать это не следует ни при какой ситуации, - ответил Залесский. - Это абсолютно бессмысленная предложение. При том уровне развития технологий и социальной организации, которые сейчас есть в Беларуси, страна способна обеспечить прекрасную жизнь миллионам шести человек.

Каждый ландшафт может вместить столько людей, сколько позволяют климат и технология. Высокая плотность населения за счет климата, например, в Бангладеше, Восточном Китае. В Голландии, Западном и Восточном побережье Соединенных Штатов, в районах Японии Токио и Киото, где есть высокие технологии, есть много населения.

У нас голландский уровень организации технологий? Нет. У нас климат как в Бангладеш? Нет. Какие 15 миллионов, зачем?».