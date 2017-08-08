Колхозы в шоке: с машин, которые везут зерно с полей, берут плату за дорогу

Не только погода добавляет сложностей сельским хозяйствам во время жатвы. Как следует из слов руководителя предприятия «Озерицкий-агро», сенатора Нины Железновой, ещё одна неожиданная беда ― платные дороги.

"На территории хозяйства 40 километров платной дороги, и каждый грузовик, который едет с зерном от комбайна, а он делает десятки рейсов в течение дня, вынужден платить за дороги!" ― жалуется руководитель предприятия "Озерицкий-агро".

Сенатор Совета Республики добавляет: "У нас почему-то все вопросы, в которые не вникает президент, они все не имеют решения!"

То, что у нас без помощи и подсказки главы страны хозяйства не могут ни картошку посадить, ни рожь сжать, давно известно. Интересное здесь другое: сколько хозяйства теряют на необходимости платить за платные дороги, по которым везут зерно?

Ради интереса звоню в соседнее с "Озерицкий-агро" хозяйство. Главный инженер "Смолевичский райагросервис" Дмитрий Кищук рассказывает о таких нюансах.

Дмитрий Кищук: "Можно выехать с поля, проехать только сто метров и вновь заехать на поле, но если под рамкой с фиксаторами проехал, то всё ― плати. А некоторые машины пройдут сто километров и платят такую же сумму, как и мы за эти сто метров. Поставлены же эти рамки так, что их не объехать!"

Во сколько обходятся хозяйству эти сто метров по платной дороге за жатву, главный инженер не говорит. Сумма зависит от машины ― чем она выше, тем большую сумму снимают.

Сайт Beltoll сообщает: "Каждый раз, когда транспортное средство, проезжает под порталом, снимается оплата за проезд по конкретному участку платной дороги". Это означает, что независимо от того, сколько вы проехали по дороге, с вас снимут за километраж между двумя порталами ― может, это будет 10, а может, и 30 километров. А тариф для грузовых машин ― от 0,08 до 0,12 евро за километр. Вот и считайте.

К проблеме с платными дорогами добавляется проблема со штрафами.

"Ездим постоянно за пределы нашей территории. Как известно, с деньгами в колхозе всегда напряжённо... Стараемся следить, чтобы на Beltoll были деньги, но иногда попадаем на штраф. Даже не иногда, а постоянно ― в прошлом году за год у нас около ста миллионов рублей старыми только штрафов вышло", ― признаётся главный инженер хозяйства "Петровичи" Андрей Лукьянов.

По словам моего собеседника, проезд под одной рамкой без оплаты ― 260 евро штрафа с машины.

По этому поводу вспоминаются сказанные во время эпического селекторного совещания Александром Лукашенко слова насчёт помощи друг другу: "Переброска техники очень актуальна на сегодняшний день. Особенно в Витебской области, на севере Минской и Могилёвской. Мы должны это иметь в виду".

Это ж сколько порталов Beltoll пройдёт техника на пути, к примеру, из Брестской в Витебскую область? Сложно даже подсчитать, сколько денег с них за это снимут.