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В мире
08.08.2017
«Путин все-таки дарил часы главе Солнцевской ОПГ»

Об этом на своем сайте заявил Алексей Навальный.

Приводим его пост:

«Иногда это ужасно полезно, когда на тебя подают в суд. Вот только что в Люблинском суде мы выиграли дело, в котором удаления нашего расследования «Чайка» требовал Михайлов Сергей Анатольевич.

Ему категорически не нравятся 11 секунд нашего фильма. С 15.00 по 15.11.

Там мы называем Михайлова лидером Солнцевской организованной преступной группы.

Ну, собственно, не мы одни:

И вот какая выяснилась интересная штука. Некоторое время назад Михайлов на своём сайте заявил, что у него есть наградные часы от Путина.

Пресс-служба Кремля это официально опровергла:

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Радио Свобода опроверг эту информацию, заявив, что Путин не награждал Михайлова. «Мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было», — сказал Песков.

Тогда все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и «диплом о награждении часами» подделал.

А сегодня утром представитель гражданина Михайлова С.А. принесла в суд следующий документ:

Представление поддельного приказа в суд я исключаю.

Так что, хоть у Михайлова-Михася и не получилось сегодня убедить суд в том, что он не является и никогда не являлся лидером Солнцевской ОПГ, но уж точно он убедил нас, что Дмитрий Песков — лжец, а его босс — президент РФ В.В.Путин — действительно выпустил специальное распоряжение и наградил часами этого человека с замечательной биографией.

Восхитительный факт о путинской России и её героях.»

Добавим, что по информации «Эхо Москвы» в базе данных президентских указов и распоряжений распоряжения №148-рп нет.

Навальный: 50%, что я буду убит за критику Путина

 
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