Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Экономист и отец пятерых детей рассказал, нужно ли Беларуси 15 миллионов населения
Колхозы в шоке: с машин, которые везут зерно с полей, берут плату за дорогу
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
«Путин все-таки дарил часы главе Солнцевской ОПГ»
Из-за надвигающейся жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
«Понимал, что это взятка». Топ-менеджер рассказал о поставках техники в «Беларусбанк»
Някляеў: «Вось на што скрывіўся Лукашэнка»
Ващиковский: Польша не будет покупать энергию на Белорусской АЭС
Сёньня прысуд па справе «ашмянскіх мытнікаў». Коратка пра самае галоўнае
Каждый четвертый аграрий зарабатывает до 300 рублей, а каждый третий ИТ-специалист — больше 2000
Экономист: «Чиновники будут и дальше заниматься очковтирательством для Лукашенко, но жить от этого мы лучше не станем»
Трагедия в Орше: мальчик нечаянно застрелил младшего брата
В Украине митингуют родственники смертельно больных
Сем фактаў пра новага прадстаўніка Беларусі пры ААН
В Минске задержали парня в платье. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты
Встречное предложение от нетунеядцев властям
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Путин два часа гонялся за щукой
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
08.08.2017
TUT.BY
«Понимал, что это взятка». Топ-менеджер рассказал о поставках техники в «Беларусбанк»

В суде Центрального района Минска во вторник продолжили давать показания свидетель по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров «Беларусбанка».

На сей раз очередь дошла до Юрия Скворчевского, занимающего пост начальника отдела маркетинга «Регулы» более 10 лет. Эта компания является одним из крупных поставщиков детекторов валют и другого оборудования для банковской отрасли.

Фото: tc.by

Представитель «Регулы» отметил, что поставки «Беларусбанку» шли практически каждый год. До 2013 года поставляли только детекторы валют, потом начали активно предлагать считыватели документов. «В 2014—2015 гг. было поставлено более 3 тыс. единиц техники. В 2016-м пошли новые детекторы валют», — сказал Скворчевский.

«Проблемы были с договорами 2014−15 годов. Мы участвовали в конкурсе, предлагали меньшую цену, а потом якобы появлялись сложности с программным обеспечением. Вопросы решались 1,5 месяца, потом пришлось спешить с поставкой — на исполнение было чуть больше недели. Были валютные проблемы — потери составили около 50 тыс. долларов только на курсах», — сказал Скворчевский.

Суд над топами Беларусбанка: «Так делать нельзя, но делали»

На вопрос о том, какие были денежные отношения с обвиняемым, представитель «Регулы» рассказал, что осенью 2015 года Николай Цырто попросил одолжить 10 тыс. долларов. «Я был готов дать такую сумму и передал ее. Но понимал, что это взятка и передаю деньги за лоббирование интересов компании. Сложно разделить, насколько это была взятка, а на сколько стремление получить расположение этого человека. Он не сказал, что вернет — сказал, не мог бы ты мне дать до лучших времен», — отметил Скворчевский.

Потом начальник отдела маркетинга «Регулы» сам одолжал у Цырто те же 10 тыс. долларов на покупку машины, но отдал через месяц всю сумму.

На суде озвучены показания Юрия Скворчевского во время следствия: в частности, он сделал добровольное признание в выплате незаконного вознаграждения в 10 тыс. долларов. (От руки написанный текст озвучен в суде). Сегодня Скворчевский сказал, что заявление написал после «беседы» с ним следователя КГБ в течение часа.

В суде выяснилось, что то ли одолженные, то ли взятые в долг Николаем Цырто 10 тыс. долларов весной этого года вернула Скворчевскому супруга Цырто.

Представитель «Регулы» также отметил, что Бучнев-старший и Цырто были близко знакомы, дружили, виделись дома, на днях рождения.

Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Начальник управления Николай Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше». 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Друзья-белорусы, нас похитили агробароны!»
Чем отличается президент от хозяина территории?
46 рублей вместо 15. Новая история о том, как пассажир просто взял такси от борта в Минске
«Чиновники выполнили указание президента и устроили на работу любовниц»
Кулацкая операция
Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY