«Понимал, что это взятка». Топ-менеджер рассказал о поставках техники в «Беларусбанк»

В суде Центрального района Минска во вторник продолжили давать показания свидетель по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров «Беларусбанка».

На сей раз очередь дошла до Юрия Скворчевского, занимающего пост начальника отдела маркетинга «Регулы» более 10 лет. Эта компания является одним из крупных поставщиков детекторов валют и другого оборудования для банковской отрасли.

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Представитель «Регулы» отметил, что поставки «Беларусбанку» шли практически каждый год. До 2013 года поставляли только детекторы валют, потом начали активно предлагать считыватели документов. «В 2014—2015 гг. было поставлено более 3 тыс. единиц техники. В 2016-м пошли новые детекторы валют», — сказал Скворчевский.

«Проблемы были с договорами 2014−15 годов. Мы участвовали в конкурсе, предлагали меньшую цену, а потом якобы появлялись сложности с программным обеспечением. Вопросы решались 1,5 месяца, потом пришлось спешить с поставкой — на исполнение было чуть больше недели. Были валютные проблемы — потери составили около 50 тыс. долларов только на курсах», — сказал Скворчевский.

Суд над топами Беларусбанка: «Так делать нельзя, но делали»

На вопрос о том, какие были денежные отношения с обвиняемым, представитель «Регулы» рассказал, что осенью 2015 года Николай Цырто попросил одолжить 10 тыс. долларов. «Я был готов дать такую сумму и передал ее. Но понимал, что это взятка и передаю деньги за лоббирование интересов компании. Сложно разделить, насколько это была взятка, а на сколько стремление получить расположение этого человека. Он не сказал, что вернет — сказал, не мог бы ты мне дать до лучших времен», — отметил Скворчевский.

Потом начальник отдела маркетинга «Регулы» сам одолжал у Цырто те же 10 тыс. долларов на покупку машины, но отдал через месяц всю сумму.

На суде озвучены показания Юрия Скворчевского во время следствия: в частности, он сделал добровольное признание в выплате незаконного вознаграждения в 10 тыс. долларов. (От руки написанный текст озвучен в суде). Сегодня Скворчевский сказал, что заявление написал после «беседы» с ним следователя КГБ в течение часа.

В суде выяснилось, что то ли одолженные, то ли взятые в долг Николаем Цырто 10 тыс. долларов весной этого года вернула Скворчевскому супруга Цырто.

Представитель «Регулы» также отметил, что Бучнев-старший и Цырто были близко знакомы, дружили, виделись дома, на днях рождения.

Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Начальник управления Николай Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».