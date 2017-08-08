Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»

Глава государства оригинальным образом предостерег начинающих предпринимателей.

Заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, Александр Лукашенко предостерег начинающих предпринимателей от излишних иллюзий.

Прав ли глава государства, говоря о том, что наше общество «только-только начинает заниматься этим видом деятельности»? На самом деле нет.

Первые кооперативы на территории Беларуси начали появляться еще во времена позднего СССР, когда в ноябре 1986 года был подписан закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

28 мая 1991 года был подписан закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь».

В 1990 году было создано добровольное общественное объединение Союз арендаторов и предпринимателей (ныне Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского).

В июне 1991-го появился Белорусский союз предпринимателей.