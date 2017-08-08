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Экономика
08.08.2017
Ващиковский: Польша не будет покупать энергию на Белорусской АЭС

Глава польского МИД считает, что в основе строящейся станции «лежат небезопасные технологии».

Варшава не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Беларуси АЭС и не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта, даже несмотря на оценки МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

— Мы не изменим наше мнение о покупке энергии с этой атомной станции. Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю. Поэтому мы против этой АЭС, мы не собираемся сотрудничать и покупать ее энергию, — сказал министр.

В ответ на комментарий о том, что МАГАТЭ считает проект безопасным, министр подчеркнул: «У нас другая точка зрения».

Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте в разговоре с вице-президентом США Майком Пенсом назвала АЭС в Островце «новой угрозой» со стороны России.

— Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие, — говорилось в сообщении пресс-службы Грибаускайте.

 
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