Что Байнет думает о росте количества чиновников и размере их зарплат.

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

По официальной статистике, в госуправлении в Беларуси в 2016 году, было занято 188,8 тысячи человек, или 4,3% от общего числа занятого в экономике населения. По сравнению с 2015-м армия чиновников выросла на 4,6 тысячи человек, отмечает TUT.BY.

Растут и заработки у госуправленцев — ежегодно как минимум с 2010 года. Так, в прошлом году чиновники в среднем получали 881,3 рубля в месяц. Это на 158,6 рубля, или 21,9% больше, чем в среднем по стране.

При этом зарплату больше 600 рублей получают 62,6% госуправленцев от их общего числа. Меньше 300 рублей получали 3,8% работников государственного управления.

Каждый четвертый аграрий зарабатывает до 300 рублей, а каждый третий ИТ-специалист — больше 2000

Новость о количестве чиновников и их заработках обсуждают на дискуссионной площадке talks.by.

«Сокращают их сокращают, но вот не понимаю, откуда статистика такая? Их уже сколько раз сокращали!» — удивляется один из участников обсуждения.

«Руководитель должен богатеть с организацией, а президент и чиновники — со страной. Пока получается обратная зависимость. Чиновники богатеют — страна беднеет. Логично, что выпускники вузов все чаще мечтают стать госуправленцами и начальниками, а не врачами, учеными или учителями», — считает другой пользователь.

Несколько участников обсуждения выступили с аргументами в пользу госуправленцев:

«Не знаю откуда такие з/п, но моя двоюродная сестра работает на госслужбе и больше 500 не получает».

«Во всяких горисполкомах-облисполкомах, министерствах з/п специалиста — 400-500 р. Кстати, поэтому там и специалистов толковых не так много».

Один из комментаторов вспомнил о скандальном наказе главы государства:

«Я понял! Это чиновники выполнили указание президента и устроили на работу любовниц».