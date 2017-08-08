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Скандалы
08.08.2017
Виталий Петрович, Onliner.by
46 рублей вместо 15. Новая история о том, как пассажир просто взял такси от борта в Минске

Не брать такси от борта в Минске. Похоже, это может быть таким же хорошим советом, как, например, не переходить дорогу на красный свет или не оставлять ценные вещи без присмотра. Несмотря на это, регулярно кто-то обжигается и переплачивает.

Историю о том, как 16-минутная поездка может стоить 46 рублей, рассказал корреспонденту Onliner.by читатель.

7 августа, 9 часов 16 минут

Мужчина оставил свою машину на СТО и отправился на автобусную остановку — такое случается с каждым.

— Чтобы не тратить время на ожидание общественного транспорта, решил взять такси. Не в первый раз езжу по одному и тому же маршруту (улица Бабушкина — улица Чапаева) и знаю среднюю цену, причем и по счетчику, и без него — 15 рублей, — отметил читатель.

Мимо как раз проезжало такси. Мужчина махнул рукой. У автомобиля были желтые регистрационные номера, полосы на борту — опасений не возникло.

— Назвал водителю адрес, спросил цену. Он ответил: «По счетчику». Ну по счетчику, так по счетчику — поехали.

Три признака, которые должны были вызвать подозрение у пассажира

Итак, наш читатель уехал на такси. Поездка продлится всего 16 минут и не слишком его утомит. А мы в это время поиграем в дедукцию и обратим внимание на косвенные признаки, которым пассажир не придал значения.

Автомобиль марки Fiat. У него действительно желтые регистрационные номера и полосы на бортах. Но нет обозначения диспетчерской службы. Значит, водитель работает на себя — индивидуальный предприниматель. Он сам устанавливает расценки на свои услуги, и они могут существенно отличаться от тех, к которым привыкли пассажиры крупных служб такси или, например, Uber. Важно понимать, что эти расценки — законны. Оспорить итоговую сумму в случае несогласия будет крайне проблематично.

Как только началась поездка, водитель включил таксометр. Все по-честному — он обязан был это сделать. Пассажир это видел и подсознательно успокоился: все по закону, ему выдадут чек. Утратив бдительность, он не придал значения тому, что экран таксометра не был ему виден: его закрывала чековая лента. Случайность? Как бы там ни было, но мужчина не видел, какая сумма капает, пока он едет по привычному маршруту. У него не было шанса сориентироваться и вовремя забить тревогу.

Водитель заявил пассажиру, что поедет по счетчику, но сам не предоставил информацию о действующих тарифах. Пассажир мог самостоятельно потребовать ее, но не сделал этого. Сложилась досадная ситуация недопонимания с его стороны: он согласился ехать по счетчику, полагая, что действуют привычные ему тарифы. Многие водители, которые ищут клиентов без помощи диспетчерских служб, рассчитывают именно на это.

9 часов 32 минуты, поездка окончена

Автомобиль остановился на улице Чапаева, наш читатель получил чек: 46 рублей 9 копеек. За 16-минутную поездку по Минску.

— Я спросил, почему вышло так дорого. Только тогда таксист показал мне табличку с действующими тарифами. В частности, там было указано, что по тарифу №3 посадка стоит 10 рублей, а каждый километр пути еще 3 рубля. При этом водитель добавил, что не знал точное количество километров, чтобы назвать приблизительную стоимость до начала поездки, — рассказал пассажир.

Обоснование нашлось всему. Например, закрытый чековой лентой экран таксометра водитель объяснил проблемой с устройством.

— Спор я посчитал бессмысленным и заплатил за поездку. В принципе, сам виноват в своей невнимательности, нужно было настоять на уточнении тарифов еще в самом начале. Обо всем этом я рассказал для того, чтобы другие не были такими доверчивыми и учились на чужих ошибках, — подытожил читатель.

 
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