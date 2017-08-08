Фишка сезона: лифчик-полотенце

В летний зной женская грудь не слишком уютно чувствует себя даже под обычной футболкой. Выход придумала Эрин Робертсон – лифчик-полотенце для груди The Ta Ta Towel.

The Ta Ta Towel похож на шарф, заканчивающийся двумя чашечками бюстгальтера, которые поддерживают грудь.

Лифчик-полотенце прекрасно подходит для беременных и кормящих мам, так как ткань очень мягкая и не вызывает раздражения.

Ну а все остальные могут просто впечатлить окружающих необычным нарядом. Цена The Ta Ta Towel – 45 долларов.

Акция протеста: «Нет лифчика — нет проблем» (фото)