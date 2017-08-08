На юго-западе снова будет жарко – до +34°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

8 августа ожидается переменная облачность. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

9 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью слабый туман. Ветер восточной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области в отдельных районах до +30°С.

10 августа ожидается переменная облачность. В отдельных районах по северо-западной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +24..+29°С; по юго-западу страны ночью +19..+20°С, днем +30..+34°С.