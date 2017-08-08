Саакашвили: «В Москве рассматривают вопрос аннексии Беларуси»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предупредил об опасности оккупации Беларуси Россией.

Об этом Саакашвили заявил Радио Свобода в Варшаве. Предлагаем отрывок из этого интервью.

– А как вы оцениваете политику России по отношению к своим соседям?

– Я думаю, что в первую очередь угроза возникла для Беларуси. Часть российских войск, российская военная инфраструктура останутся в Беларуси после нынешних их совместных учений. Они вряд ли что-то сделают во время учений, но после начнутся всякие пакости. Я думаю, что в Москве рассматривают вопрос силового захвата Беларуси и, может быть, аннексии этой страны. Это будет следующий большой кризис на постсоветском пространстве.

– Что, по-вашему, сейчас происходит в Украине?

— Я думаю, что олигархи перераспределяют власть. С одной стороны Порошенко со своими бизнес-партнерами Ринатом Ахметовым Игорем Кононенко, Олегом Гладковским. С другой Арсен Аваков и его бизнес-группа, вместе с "Народным фронтом". Это олигархический междусобойчик, "договорняк" – то, от чего так хотели убежать украинцы на последнем Майдане.

– Вам удалось успешно справиться с коррупцией в Грузии. Почему нельзя это сделать в Украине?

– В Украине это можно сделать гораздо легче, чем в Грузии! Потому что в Украине именно элита этим занимается, а не народ. В Грузии коррупция была очень глубоко укоренена, в силу советских традиций и других культурных вещей. В Украине люди гораздо быстрее начнут жить по цивилизованным правилам, чем в Грузии, – хотя в Грузии удалось то, что не удалось абсолютно никому из постсоветских стран. Почему? Потому что все зависит от политической воли. Нет народа, который не готов избавиться от криминала, от коррупции. Криминал и коррупция – это большие помехи для любого развития, для любого народа. Поэтому я считаю, что простые украинцы продвинулись намного дальше, чем их так называемая политическая элита. Пропасть между ними, и она все больше расширяется. Эти правители давно уже неспособны править. Их надо просто сейчас подвинуть.

– Вы на посту губернатора Одесской области допустили какие-то ошибки?

– Функции губернатора очень ограничены. Мы сделали гораздо больше, чем было возможно. Мы не допустили фактов коррупции в течение полутора лет на одесской таможне – это для нее мировой рекорд. Мы создали прецеденты возбуждения уголовных дел и даже вынесения приговоров коррупционерам, которые распределяли государственные земли. Возбудили дела против всех, начиная от ближайшего окружения премьер-министра и президента и заканчивая местными мафиози. Мы показали, что можно управлять иначе, создали самую быструю украинскую службу административных услуг. Это прецедент для остальной Украины. Но это то же самое, что очищать море у одного пляжа. В какой-то момент очистится, а потом опять все зальет той же грязью, если не подходить комплексно.

– Ваши политические планы и дальше связаны с Украиной?

– Мои политические планы связаны только с Украиной на этом этапе. Конечно, я не забываю про Грузию, которая никогда не будет успешной, если не прорвется вперед Украина. Поэтому, естественно, планы связаны с Украиной. Я считаю, что произошла несправедливость, что я должен вернуться и отстоять в суде свое право. Это сейчас главное. Я езжу по всей Европе, буду встречаться с политиками, журналистами, политологами. Но у меня нет цели говорить с ними в целом про ситуацию в Украине. Пока цель одна – добиться права пойти в суд, права на судебную защиту внутри Украины. Показать все документы, доказать очевидное, что меня лишили гражданства незаконно. А потом уже будем говорить на общие темы.

– Появилась информация, что грузинские власти попросили Польшу выдать вас в Тбилиси. Что вы об этом думаете?

– Я думаю, что не только Польша, а никто в мире эти их обвинения не признает. Эти уголовные дела против меня смехотворны. Как только я приехал в Польшу, в Тбилиси очередное обвинение предъявили – что я потратил бюджетные деньги на поездку на похороны Леха Качиньского в 2010 году, на венок. И также на венок для похорон Вацлава Гавела. Какие-то семь костюмов… расходы президентского офиса. Они долго искали, наняли лучших следователей из Израиля, США, отставных, и ничего не нашли, кроме этого. Искали по всему миру – и опять вернулись к этим президентским расходам, которые все известны и задокументированы. Так делается в любой президентской администрации. Эти обвинения в мире никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же обвинению, во-первых. Во-вторых, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сам ездил в Грузию, в суде там выступал против этих дел. Луценко два раза официально отказывался возбуждать дела, сказав, что они основаны на политических мотивах.