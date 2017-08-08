Саакашвили: «В Москве рассматривают вопрос аннексии Беларуси»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Экономист и отец пятерых детей рассказал, нужно ли Беларуси 15 миллионов населения
Колхозы в шоке: с машин, которые везут зерно с полей, берут плату за дорогу
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
«Путин все-таки дарил часы главе Солнцевской ОПГ»
Из-за надвигающейся жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
«Понимал, что это взятка». Топ-менеджер рассказал о поставках техники в «Беларусбанк»
Някляеў: «Вось на што скрывіўся Лукашэнка»
Ващиковский: Польша не будет покупать энергию на Белорусской АЭС
Сёньня прысуд па справе «ашмянскіх мытнікаў». Коратка пра самае галоўнае
Каждый четвертый аграрий зарабатывает до 300 рублей, а каждый третий ИТ-специалист — больше 2000
Экономист: «Чиновники будут и дальше заниматься очковтирательством для Лукашенко, но жить от этого мы лучше не станем»
Трагедия в Орше: мальчик нечаянно застрелил младшего брата
В Украине митингуют родственники смертельно больных
Сем фактаў пра новага прадстаўніка Беларусі пры ААН
В Минске задержали парня в платье. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко сдал себя с потрохами
Чем Лукашенко ответит на пиар Путина
Борис Берман. Всебелорусский палач
Стыдливый секрет, который долго скрывали белорусские депутаты
Встречное предложение от нетунеядцев властям
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Беларусь из «оазиса для бизнеса» снова превращается в пустыню?
Красноречивый пример того, как Лукашенко мешает развитию экономики
Карбалевич: «Власти ведут себя, как игрок в казино: чем больше денег получают, тем беднее становятся»
Экономист – о загадочном графике повышения зарплат: «Смешные какие-то пошли вещи»
Дмитрий Растаев: «Сантехников играют театралы! В гробу перевернулся Станиславский»
Венедиктов рассказал об ошибочном «лечении» Лукашенко
Минчанину, подстреленному в новогоднюю ночь, дали пять лет ограничения свободы и отпустили
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Путин два часа гонялся за щукой
Как Меркель и Макрон по примеру Лукашенко проводили бы селекторные совещания
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
08.08.2017
Саакашвили: «В Москве рассматривают вопрос аннексии Беларуси»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предупредил об опасности оккупации Беларуси Россией.

Об этом Саакашвили заявил Радио Свобода в Варшаве. Предлагаем отрывок из этого интервью.

– А как вы оцениваете политику России по отношению к своим соседям?

– Я думаю, что в первую очередь угроза возникла для Беларуси. Часть российских войск, российская военная инфраструктура останутся в Беларуси после нынешних их совместных учений. Они вряд ли что-то сделают во время учений, но после начнутся всякие пакости. Я думаю, что в Москве рассматривают вопрос силового захвата Беларуси и, может быть, аннексии этой страны. Это будет следующий большой кризис на постсоветском пространстве.

– Что, по-вашему, сейчас происходит в Украине?

— Я думаю, что олигархи перераспределяют власть. С одной стороны Порошенко со своими бизнес-партнерами Ринатом Ахметовым Игорем Кононенко, Олегом Гладковским. С другой Арсен Аваков и его бизнес-группа, вместе с "Народным фронтом". Это олигархический междусобойчик, "договорняк" – то, от чего так хотели убежать украинцы на последнем Майдане.

– Вам удалось успешно справиться с коррупцией в Грузии. Почему нельзя это сделать в Украине?

– В Украине это можно сделать гораздо легче, чем в Грузии! Потому что в Украине именно элита этим занимается, а не народ. В Грузии коррупция была очень глубоко укоренена, в силу советских традиций и других культурных вещей. В Украине люди гораздо быстрее начнут жить по цивилизованным правилам, чем в Грузии, – хотя в Грузии удалось то, что не удалось абсолютно никому из постсоветских стран. Почему? Потому что все зависит от политической воли. Нет народа, который не готов избавиться от криминала, от коррупции. Криминал и коррупция – это большие помехи для любого развития, для любого народа. Поэтому я считаю, что простые украинцы продвинулись намного дальше, чем их так называемая политическая элита. Пропасть между ними, и она все больше расширяется. Эти правители давно уже неспособны править. Их надо просто сейчас подвинуть.

– Вы на посту губернатора Одесской области допустили какие-то ошибки?

– Функции губернатора очень ограничены. Мы сделали гораздо больше, чем было возможно. Мы не допустили фактов коррупции в течение полутора лет на одесской таможне – это для нее мировой рекорд. Мы создали прецеденты возбуждения уголовных дел и даже вынесения приговоров коррупционерам, которые распределяли государственные земли. Возбудили дела против всех, начиная от ближайшего окружения премьер-министра и президента и заканчивая местными мафиози. Мы показали, что можно управлять иначе, создали самую быструю украинскую службу административных услуг. Это прецедент для остальной Украины. Но это то же самое, что очищать море у одного пляжа. В какой-то момент очистится, а потом опять все зальет той же грязью, если не подходить комплексно.

– Ваши политические планы и дальше связаны с Украиной?

– Мои политические планы связаны только с Украиной на этом этапе. Конечно, я не забываю про Грузию, которая никогда не будет успешной, если не прорвется вперед Украина. Поэтому, естественно, планы связаны с Украиной. Я считаю, что произошла несправедливость, что я должен вернуться и отстоять в суде свое право. Это сейчас главное. Я езжу по всей Европе, буду встречаться с политиками, журналистами, политологами. Но у меня нет цели говорить с ними в целом про ситуацию в Украине. Пока цель одна – добиться права пойти в суд, права на судебную защиту внутри Украины. Показать все документы, доказать очевидное, что меня лишили гражданства незаконно. А потом уже будем говорить на общие темы.

– Появилась информация, что грузинские власти попросили Польшу выдать вас в Тбилиси. Что вы об этом думаете?

– Я думаю, что не только Польша, а никто в мире эти их обвинения не признает. Эти уголовные дела против меня смехотворны. Как только я приехал в Польшу, в Тбилиси очередное обвинение предъявили – что я потратил бюджетные деньги на поездку на похороны Леха Качиньского в 2010 году, на венок. И также на венок для похорон Вацлава Гавела. Какие-то семь костюмов… расходы президентского офиса. Они долго искали, наняли лучших следователей из Израиля, США, отставных, и ничего не нашли, кроме этого. Искали по всему миру – и опять вернулись к этим президентским расходам, которые все известны и задокументированы. Так делается в любой президентской администрации. Эти обвинения в мире никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же обвинению, во-первых. Во-вторых, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сам ездил в Грузию, в суде там выступал против этих дел. Луценко два раза официально отказывался возбуждать дела, сказав, что они основаны на политических мотивах.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.8 (оценок:13)
Главное
«Друзья-белорусы, нас похитили агробароны!»
Чем отличается президент от хозяина территории?
46 рублей вместо 15. Новая история о том, как пассажир просто взял такси от борта в Минске
«Чиновники выполнили указание президента и устроили на работу любовниц»
Кулацкая операция
Цитата дня. Как Лукашенко 30 лет «потерял»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY