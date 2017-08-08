Каждый четвертый аграрий зарабатывает до 300 рублей, а каждый третий ИТ-специалист — больше 2000

Каждый третий работник горнодобывающей промышленности, по официальной статистике, зарабатывает больше 1500 рублей в месяц. В сельском, лесном и рыбном хозяйствах у каждого четвертого — 26,9% — получка недотягивает до 300 рублей «грязными», на руки выходит еще меньше.

Это следует из данных Белстата по распределении численности работников организаций по размерам начисленной зарплаты по видам экономической деятельности в ноябре прошлого года.

В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В ноябре прошлого года у большинства работников в Беларуси средние зарплаты не превышали 600 рублей до вычета налога. При этом у 13,2% специалистов заработки были выше 1000 рублей.

К примеру, у большинства строителей — 54,7% — зарплата в ноябре прошлого года превышала сумму в 600 рублей.

Где больше всего работников, заработки которых недотягивают до 300 рублей

Больше всего работников, которые в ноябре прошлого года получали до 300 рублей, в таких сферах как творчество, спорт, развлечения и отдых (31% от общего числа работников в этой сфере), образование (28,6%), предоставление прочих видов услуг (28,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйства (26,9%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (21,6%).

Какие сферы лидируют по числу работников с зарплатой выше 1000 рублей

Специалистов, которые получают больше 1000 рублей, больше всего в таких сферах, как информация и связь (62,2% от общего числа работников в этой отрасли), финансовая и страховая деятельность (41,4%), профессиональная, научная и техническая деятельность (32,7%).

При этом немного бюджетники могут похвастаться заработками выше 1000 рублей: в образовании — 3% от общего числа работников в этой отрасли, а в здравоохранении и сфере соцуслуг — 6,6%.

Напомним, каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% — зарабатывал в мае этого года до 300 рублей. По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей получали 2,2% от общего числа специалистов. Год назад их было 1,6%.