Рианна вышла на «Дажынкі» в Барбадосе полуголой

Каждый год в конце августа певица Рианна с друзьями… нет, не ходит в баню – отрывается на празднике урожая – по сути барбадосском аналоге наших «Дажынак».

Нынче звезда нарядилась в карнавальное бикини, украшенное разноцветными камнями, перьями и блестками. Венчал всё это великолепие голубой парик.

В таком виде Рианна веселилась на празднике, посвященном окончанию сбора урожая сахарного тростника. Это одна из многих национальных традиций Барбадоса, которую поддерживает знаменитая уроженка острова.

А так Рианна наряжалась на предыдущие «Дажынкі».

Как Рианна на модной церемонии «красиво разделась»