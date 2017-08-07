Трагедия в Орше: мальчик нечаянно застрелил младшего брата

Отец оперативно доставил пострадавшего мальчика в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области, 5 августа после 17.00 часов 13-летний ребенок находился один дома. Родители и его младший брат в это время были в гостях у родственников.

Около 20.00 часов в дом вернулся младший брат, чтобы взять для себя теплую одежду. Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате манипуляций с оружием произошел случайный выстрел и 9-летний ребенок получил огнестрельное ранение.

Отец, узнав о случившемся, оперативно доставил пострадавшего мальчика в больницу. Спасти ребенка не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).