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07.08.2017
«Друзья-белорусы, нас похитили агробароны!»

Ярослав Романчук пишет на своей странице в Фейсбуке о белорусском агропромышленном комплексе.

«В моём любим мультике AntZ (муравей Z) есть такой эпизод. Муравей рабочий с амбициями и стремлением изменить свою жизни по имени Z (озвучивает Вуди Аллен) случайно похитил муравья принцессу Балу, которую озвучивает Шэрон Стоун. Она в сердцах возмущается «Ты – идиот!» Он же в ответ «Кто больший идиот: тот идиот, который похитил, или тот, который позволил идиоту себя похитить?»

А теперь про белорусский агропромышленный комплекс (АПК). Друзья белорусы, нас похитили агробароны. В сговоре с Минсельхозпродом и мощной «крышей» из VIP-начальников Совмина и Администрации президента. Их мотивация понятна и прозрачна. Деньги, деньги, деньги. И ещё власть, власть – всласть.

Вы можете насмехаться над их колхозностью, грубыми манерами, неотёсанной речью, отсутствием стиля, неспособностью отличить MBA от МВД. Вы можете глумиться над тем, что их нет в социальных сетях, блогах и открытом информационном поле. Зато они надёжно окопались в наших карманах и пьют из страны живительные соки – под прикрытием лозунга о продовольственной безопасности и девизом «Купляйце беларускае!»

Судите сами. Данные из июльской книги Белстата «Сельское хозяйство Республики Беларусь».

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве за последние шесть лет стабильно ниже средне по стране на 25 – 35%. В 2010 году в долларовом эквиваленте среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляла $ 271,5, в 2011-м - $ 276,8, в 2015-м было $ 305,5, в 2016-м - $ 248. При огромной государственной поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству, зарплата работников этого сектора в народной валюте Беларуси – долларах США – за последние шесть лет сократилась на 8,7%. Нет сомнений, что выделяемые деньги налогоплательщиков не доходят до работников села. В период 2011-2015 гг. среднегодовая господдержка составила ~$ 1,7 млрд, т. е. $ 5607 на одного занятого в сельском хозяйстве. При этом работник этого сектора получал только $ 3240. АПК стало тем сектором экономики, где концентрация бюджетных прилипал, распильщиков и фентифлюхтеров превысила все мыслимые и немыслимые размеры.

В 2016 году доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП страны составила всего 6,8%. При этом бюджетная поддержке АПК составляет около половины всех денег, которые правительство направляет на поддержку экономики. В 2016 году бюджетные дотации составили ~51% добавленной стоимости. За 2010 – 2016 гг. чистая прибыль всего сельского хозяйства составила $ 3,7 млрд. За это же период государственная поддержка составила ~$ 9,6 млрд. В этих цифрах — квинтэссенция взаимоотношений между государством и АПК.

Распорядители чужого (политики и чиновники) перераспределили в эти три зловещие буквы в 2,6 раза больше денег, чем он при использовании всех ресурсов заработал. А если монетизировать жэстачайший торговый протекционизм, который гарантирует сбыт белорусскому АПК по завышенным ценам, то закабаление Синеокой аграрными баронами из АПК будет просто пугающим.

Провал аграрной политики видится ещё более рельефным, когда мы сравниваем объём чистой прибыли, который получили с/х организации (вотчина Минсельхозпрода, Совмина и Администрации президента) и крестьянские (фермерские) хозяйства.

В 2010 г. доля чистой прибыли последних в общем объёме чистой прибыли сельского хозяйства составила 5,7%.

В 2013 г. она увеличилась до 9,1%.

2015 г. при убытках с/х организаций в Br533,3 млрд. крестьянские (фермерские) хозяйства заработали Br477,4 млрд. чистой прибыли, а в 2016 г. их доля в чистой прибыли сектора составила 20,8%.

Это феноменальный успех частных с/х организаций, которые в условиях сильнейшей дискриминации, неравных условиях хозяйствования методично, уверенно расширяет своё место в производстве с/х продукции. На начало 2011 г. число с/х организаций составляло 1613, в начале 2017 г. – 1509. Соответственно число крестьянских (фермерских) хозяйств составило 2118 и 2578 единиц.

В структуре производства с/х организации в 2010 г. занимали 64,4%, в 2016 г. – 79,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,0% и 1,9% соответственно, хозяйств населения – 34,6% и 19,0% соответственно.

Это значит, что за последние годы Минсельхозпрод со своим подчинённым АПК не только разучился зарабатывать деньги, ещё плотнее подсел на бюджетные потоки и ресурсы, но также в значительной степени разубедил живущих на селе людей заниматься с/х производством.

Значит, если бы в 1990-ые в Беларуси сформировался бы класс фермерских хозяйств, обладающих полноценным правом частной собственности, то сегодня сельское хозяйство Беларуси был бы гораздо производительнее, прибыльнее, качественнее – и без гигантских ресурсов, которые распорядители чужого ежегодно канализируют в АПК».

 
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