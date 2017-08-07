59 кандидатов поборются за пост президента Кыргызстана. У 11 есть судимость

Выборы президента Кыргызстана как самый захватывающий политический сериал Центральной Азии.

В Кыргызстане завершилась регистрация желающих баллотироваться в президенты страны — выборы назначены на 15 октября. Конкурс оказался 59 человек на место: в ЦИК подали документы 11 человек, выдвинутых от партий, а самостоятельных кандидатов оказалось в четыре раза больше. Разумеется, многих из них отсеют еще до начала официальной избирательной кампании: первый кандидат — председатель ООО «Шматрица» Руслан Джунусов — завалил экзамен по киргизскому языку. Кроме того, у 11 из 59 кандидатов есть судимость (у двоих — даже две судимости). Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции слегка изумленно говорила о необходимости «моральных регуляторов» для тех людей, кто с судимостью пошел с документами в комиссию. Хотя по закону человек с погашенной судимостью может стать президентом, претендентов со статьями «Покушение на насильственный захват власти» и «Хулиганство» вряд ли рискнут допускать до финальной схватки.

А это будет именно схватка: в Кыргызстане даже приблизительно сейчас никто не представляет, кто сменит Алмазбека Атамбаева на его посту. С той или иной степенью вероятности шансы на победу есть у пятерых кандидатов. Это нынешний премьер-министр и ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков; лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов (бывший премьер); лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев (еще один бывший премьер); глава партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и — в меньшей степени — бывший спикер парламента, выдвиженец от партии «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков. Все пятеро, если можно так выразиться, благословлены нынешней властью и в принципе ее устраивают.

Мог быть и шестой фаворит — лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев. Но он находится под стражей в СИЗО местного Комитета нацбезопасности по обвинению во взяточничестве еще с февраля. Это не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом, однако эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов очень сомневается, что Текебаева допустят до выборов. Текебаев — главный оппозиционный противник действующей власти в парламенте, он известен тем, что незадолго до ареста утверждал, что в упавшем 16 января этого года на дачные массивы «Боинге» (погибло 39 человек, из них 35 — люди на земле) был некий контрабандный груз для страны.

Впрочем, даже без висящего дамокловым мечом над головой дела Текебаев, будучи оппозиционером, не сильно вписывается в планы нынешнего президента сохранить контроль над страной. Поэтому кандидат, который станет главной «лошадкой» Атамбаева, должен быть обязательно ему лоялен. Да и проблемных вопросов для нового руководителя будет много.

«Нужно проводить инвентаризацию всех финансово-промышленных ресурсов, — говорит Аркадий Дубнов. — В стране ведь очень немного источников пополнения казны — в основном это золотые рудники. Нужно проводить заявленные реформы в жизнь».

Но главная проблема для нового президента, говорит политолог, — остановить ползущую с юга угрозу исламизма. Атамбаев в последние пару лет особенно активно боролся с внешними атрибутами исламизма в стране. В ответ исламизация еще решительнее входит в обиход страны: в прошлом году на территории посольства Китая совершил теракт смертник, а на юге страны настроения сложно описать другим словом, кроме как «ваххабитские». В этом смысле, уточняет Дубнов, нынешний премьер Жээнбеков может считаться менее благонадежным: он сам с юга, и именно при его премьерстве даже в правительственных офисах проводятся едва ли не регулярные «намазы».

Впрочем, тот же Жээнбеков вместе с другими кандидатами из первой пятерки — вполне подходящий вариант для Москвы. Пока, правда, Кремль не дал никаких сигналов тому, кто ему приглянулся больше других. В феврале в Бишкек приезжал Владимир Путин. Потом в Кыргызстане были еще Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, но с их визита запомнился лишь зажигательный танец спикера Совета Федерации на берегу Иссык-Куля. Про выборы и фаворитов — ни слова.

Впрочем, международный эксперт в области политологии Дэвид Льюис в интервью радио «Азаттык» заявил, что для Москвы сейчас подходит большинство кандидатов, поэтому курс Кыргызстана на интеграцию с Россией во внешней политике особо не изменится в ближайшее время. Другое дело, что «роль России по сравнению с предыдущими выборами будет минимальной», считает Льюис, поскольку этот вопрос для страны сейчас не является приоритетным.