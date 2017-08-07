В Украине митингуют родственники смертельно больных

Бывшую участницу Pussy Riot задержали после акции в поддержку заключенного украинского режиссера Сенцова. Эти и другие актуальные темы – в выпуске программы «Настоящее время».

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