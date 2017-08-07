Саакашвили: «Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что независимость Беларуси под угрозой.

Об этом он заявил корреспонденту Радыё Рацыя во время общения с журналистами в Польше.

— Я всегда был адвокатом Беларуси. Я считал, что независимость Беларуси — высшая ценность, так как, если не будет Беларуси как независимого государства, то о чем вообще говорить? И эта угроза не исчезла. Конечно, я за свободу белорусского народа, я уверен, что у демократического будущего страны вообще нет никакой альтернативы, так как белорусы — один из наиболее продвинутых народов в мире, — заявил Саакашвили.

При этом он отметил, что нужно бороться за независимость, охранять независимость и учитывать все факторы.

— Я думаю, что на данный момент Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь, и мы не должны давать ему такой возможности, — подчеркнул политик.

По мнению Михаила Саакашвили, после учений «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси.

— Армейские подразделения могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси, — считает экс-президент Грузии.