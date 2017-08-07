Друг задержанного в Витебске священника считает, что он хотел помочь девушкам бежать

В окружении 39-летнего отца Николая из России не верят, что священнослужитель может быть замешан в громком скандале, связанном с проституцией.

По официальной версии, батюшку задержали на витебском вокзале, когда он пытался вывезти двух женщин в Питер. У друга подозреваемого другая версия — отец Николай стал заложником доброго дела.

— Я знаю отца Николая 13 лет, это очень скромный и порядочный человек. Вся его жизнь на виду у 12-тысячного поселка имени Морозова. Сомнений не вызывает, что он святой в жизни, — рассказывает TUT.BY Роман, близкий друг задержанного. — У батюшки двое детей, старший ребенок — инвалид по зрению. Практически живет на пожертвования, только несколько лет назад муниципалитет выделил ему квартиру, до этого семья жила в обычном бараке.

О том, что 3 августа в Беларуси был задержан отец Николай (Николай Киреев), стало известно 5 августа. Первоначально сообщалась, что батюшку задержали во время штурма притона в Витебске, однако в понедельник Следственный комитет уточнил: наручники на 39-летнего отца Николая надели на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами.

— Путем уговоров и обещаний пытался организовать их вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией, — говорится в официальном заявлении СК.

Друг батюшки Роман говорит, что в Витебске живут родные батюшки, и, возможно, его попросили о помощи.

— Я не исключаю версии, что девушки не могли уехать, он решил помочь. Вывезти их на реабилитацию или просто в Питер, одним словом — сбежать, — предполагает Роман. — То, что сейчас про него говорят, это ошибка или провокация. В Морозовке знают: отец Николай человек отзывчивый, не раз приходил на помощь. Почему ничего не сказал жене? А как вы это представляете? Не мог же он сказать, что едет спасать девушек.

Говорят, батюшка приезжал в Беларусь к родственникам не первый раз.

— Сам батюшка родился в России, у него была сложная жизнь. Семья жила бедно, Николай был старшим ребенком в семье, с 10 лет прислуживал в храме. Он и сейчас живет скромно, машины нет, одежда самая обычная, даже по детям, которых водит в детский сад, видно, что никаких излишеств нет. Ведь рано или поздно подпольные доходы вылезают. Не надо гоняться за жареными фактами, «Мерседеса» у батюшки нет, — продолжает рассказывать TUT.BY Роман. — Думаю, его попросили о помощи, он побежал, поспешил и не успел подумать. Сейчас очень обидно читать заголовки «Отец Николай торгует проститутками». Ну что это такое? Кем это доказано? Представляете, сколько детей он покрестил в храме за 15 лет работы в Морозовке? И прихожане пребывают в шоке. Уверен, он хотел помочь девушкам сбежать. Он стал заложником своего доброго и христианского сердца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело ч.2 ст. 171 УК «Покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией». В ближайшее время отцу Николаю может быть предъявлено обвинение.