Вывозили из Беларуси в багажнике: как узбек съездил в Минск на «Рок за Бобров»

«Отходим от российских законов. Оба в шоке!»

В конце июля под Минском прошёл большой фестиваль «Рок за Бобров». Накануне, чтобы посмотреть на любимую «Касту», а заодно насладиться гостеприимством минчан и поразительной чистотой минских улиц, из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси на машине выехали два друга: один — гражданин России (на всякий случай, не будем писать его имя, а назовём просто — Д.), а другой — уроженец Узбекистана с российском видом на жительство (пусть будет С.).

Фото autocentre.ua

Парни планировали провести ночь в дороге и к утру быть в Минске. Ехали самой короткой дорогой — через Псков и Полоцк. Но попасть в столицу получилось только в районе 14:00.

— На границе нас остановили. Мой паспорт посмотрели мельком, — рассказывает петербуржец Д. — А документы моего друга из солнечного Узбекистана пограничник долго крутил в руках, а потом минут на двадцать ушёл с кем-то советоваться. Мы слышим — кто-то ему говорит: «Да пропусти ты его!». Но он вышел и сказал, что не может пропустить.

Пограничник объяснил, что гражданин Узбекистана может попасть из России в Беларусь только через международный пункт пропуска, а это — или самолётом, или поездом, или через Брянск, где есть такой ПП для автомобилей.

— Объезд, который предлагал пограничник, это больше 700 км, то есть сразу нет, — продолжает Д. — Мы решили попробовать проехать через Витебск, но и там нас развернули. Тогда мы доехали до М1, и там нам повезло: пока пограничники проверяли другие машины, мы просто пролетели мимо них.

Что это было? Узбекистан с января 1992 года входит в Содружество независимых государств. Все 25 лет постсоветской истории белорусы и узбеки ездят друг к другу без виз. У Узбекистана безвизовый режим и с Россией: несмотря на то, что восточная страна не входит в Таможенный союз, её граждане въезжают в РФ по загранпаспорту. Но проехать из России в Беларусь и обратно узбеку нельзя?

Причём, проблемы тем, кто хочет приехать в Беларусь, создают именно российские пограничники, рассказали Еврорадио в Полоцком пограничном отряде:

«По гражданину Узбекистана: при въезде в Республику Беларусь никаких проблем не будет, как и при выезде. А вот с российской стороны могут быть проблемы на въезд. Они могут человека выпустить из России, но когда он будет обратно въезжать, не пропустить, чтобы он пересекал границу в установленных пунктах пропуска, то есть по железной дороге либо на самолёте».

А вот что по этому поводу говорит Пограничная служба ФСБ России:

«Предусмотренный статьёй 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (Минск, 21 февраля 1995 г.) режим въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на их территориях до настоящего времени Российской Федерацией и Республикой Беларусь в полной мере не согласован.

До окончательного урегулирования указанного вопроса пересечение всеми категориями граждан третьих стран российско-белорусской государственной границы с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также прямых рейсов воздушного транспорта между Республикой Беларусь и Российской Федерацией будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации. Наличие разрешения на постоянное или временное проживание на территории России и Белоруссии не даёт права пересечения российско-белорусской государственной границы.

Все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и национальному законодательству Российской Федерации могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать из Российской Федерации через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений (международных полётов)».

Погуляв по Минску и постояв в очередях за пивом и хот-догами на «Роке за Бобров», друзья засобирались домой.

— Серёжу провозил в багажнике. Через Витебск. Зарыли его в продукты. Официально его вообще бы в Россию не впустили, потому что штампа о выезде нету. В аэропорту бы тоже задержали, я узнавал, — подводит черту под своими приключениями Д. — Так что, оба отходим от российских законов. Оба в шоке!